Elektrische Audi A6 E-Tron Concept projecteert videogames op de muur

De Audi A6 E-Tron Concept deelt zijn techniek met de Porsche Taycan en Audi E-Tron GT. In plaats van het klassieke sedandesign van de huidige Audi A6 heeft het studiemodel een duidelijke hatchbackvorm. Zijn achterkant heeft wat trekjes van de Lincoln MKZ, vinden wij. En ja, dat is positief. Zijn typische Audi-grille is dicht en valt (gelukkig) weg doordat hij in de carrosseriekleur is uitgevoerd. De koplampen van de A6 E-Tron Concept zijn extreem geknepen. Ze zijn uitgerust met Digital Matrix LED- en OLED-techniek.

De koplampen kunnen videogames op de muur projecteren

En dat betekent dat ze kunnen worden gebruikt om beelden op het wegdek voor de auto te projecteren, ter waarschuwing van voetgangers of fietsers. De resolutie van de lampen is zelfs zo hoog dat de Audi A6 E-Tron Concept videogames op een muur zou kunnen projecteren. Dan kunnen de inzittenden spelen, terwijl de auto aan de laadpaal staat. Op de flanken heeft de A6 E-Tron Concept in totaal zes hoge resolutie LED-projectoren. Die kunnen bijvoorbeeld fietsers attenderen op een openstaande deur.

Audi A6 E-Tron heeft een elektrische actieradius van 700 kilometer

Net als de elektrische Mercedes EQS heeft de Audi A6 E-Tron Concept een zeer lage luchtweerstand. Al blijft hij met een coëfficiënt van 0,22 heel iets boven die van de EQS, die met 0,20 de meest gestroomlijnde productieauto ter wereld is. Voor de aandrijving van de A6 E-Tron zorgen twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 476 pk en 800 Nm koppel. Zijn 100 kWh-batterij zou goed moeten zijn voor een actieradius van maximaal 700 kilometer. De Audi heeft dezelfde laadcapaciteit als de Porsche Taycan (270 kW) en zit na 25 minuten weer voor 80 procent vol.

Topmodel Audi A6 E-Tron binnen 4 seconden naar 100 km/h

Dat de A6 E-Tron Concept dicht bij het uiteindelijke productiemodel staat, daar doet Audi niet geheimzinnig over. De fabrikant laat al weren dat de instapuitvoering van de A6 E-Tron straks in minder dan 7 seconden van stilstand naar 100 km/h gaat. Aan de bovenkant van de A6 E-Tron-reeks komt een snelle versie te staan, die voor dezelfde sprint minder dan 4 seconden nodig heeft. Audi is hard op weg om een uitgebreid gamma aan elektrische modellen te introduceren. Momenteel zijn dat al de Audi E-Tron, E-Tron Sportback, E-Tron GT en Q4 E-Tron en Q4 Sportback E-Tron.