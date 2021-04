Met de elektrische Mercedes EQS sta je niet vaak bij de laadpaal

Een elektrische S-klasse, zo moet je de Mercedes EQS zien. Maar onderhuids hebben de twee modellen helemaal niets met elkaar te maken. De EQS staat op een speciaal elektroplatform, dat ook wordt gebruikt voor de nog te verschijnen EQE, EQE SUV en EQS SUV. Als de EQS in de zomer op de markt komt, is hij er in twee uitvoeringen: als EQS 450+ en als EQS 580 4Matic+. Later introduceert Mercedes ook nog een EQS 350 en een 763 pk sterke AMG-versie.

Mercedes EQS 450+ met bereik van 770 kilometer

De Mercedes EQS 450+ is achterwielaangedreven, heeft een 333 pk en 568 Nm leverende elektromotor en een batterijcapaciteit van 107,8 kWh. Hij gaat in 6,2 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 210 km/h, maar veel belangrijker is natuurlijk de actieradius. Die ligt volgens Mercedes op maximaal 770 kilometer. Opladen kan aan een 11 kW-wallbox (10 uur laadtijd) of met een laadvermogen tot 200 kW aan een snellader. De batterij is dan na 31 minuten weer 80 procent vol. Optioneel is overigens een 22 kW-laadmogelijkheid. Die verkort de wallboxtijd tot 5 uur.

Mercedes EQS 580 4Matic+ heeft 524 pk

Dan het voorlopige topmodel, de Mercedes EQS 580 4Matic+. Zoals de naam al aangeeft, beschikt die over vierwielaandrijving. Zijn twee motoren zijn samen 524 pk en 855 Nm sterk, wat een sprint naar 100 km/h in 4,3 seconden mogelijk maakt. Net als bij de EQS 450+ is de top begrensd op 210 km/h. De actieradius van de EQS 580 met 107,8 kWh-batterij is nog niet bekend, maar zal in ieder geval lager zijn dan die van de EQS 450+. Er komen ook uitvoeringen van de EQS met een 90 kWh-batterij.

Meest gestroomlijnde productieauto ter wereld

Hoe heeft Mercedes de indrukwekkende actieradius van de EQS klaargespeeld? Onder meer door het koetswerk van de limousine aerodynamisch te optimaliseren. Met een Cw-waarde van maar 0,20 is de EQS de meest gestroomlijnde productieauto ter wereld. Door zijn gladde vierdeurs coupé-achtige voorkomen, lijkt de auto kleiner dan hij is. Want in werkelijkheid is de EQS een enorme auto. Hij is 5,21 meter lang, bijna 2 meter breed en weegt 2585 kilo. Om hem een beetje handelbaar te maken heeft hij standaard een 4,5 graden meesturende achteras (optioneel zelfs 10 graden!).

Optionele Hyperscreen beslaat het hele dashboard

Over het interieur van de EQS schreven we al eerder. Kopers kunnen kiezen uit twee verschillende dashboards. De eerste doet sterk denken aan het dashboard uit de nieuwe Mercedes S-klasse, met een groot 'los' scherm dat schuin uit de middenconsole opstijgt. Optioneel is het zogenoemde Hyperscreen, dat van het hele dashboard eigenlijk één display maakt. Het bestaat uit een centraal 17,7 inch scherm, met twee 12,3 inch schermen aan weerskanten.

Eerste Mercedes met over-the-air updates

Op het display aan de rechterkant kan de passagier bijvoorbeeld filmpjes kijken of op het internet browsen. Een slim systeem houdt in de gaten of de bestuurder tijdens het rijden ook naar het passagiersscherm kijkt. Is dat zo, dan wordt het display gedimd, zodat de bestuurder niet meer kan meekijken. Verder is de EQS de eerste Mercedes waarbij je over-the-air-updates kunt bestellen, zoals de eerdergenoemde 10 graden meesturende achteras bijvoorbeeld, maar ook extra rijfuncties, spelletjes en apps.

Tot 60 km/h verregaand autonoom rijden

Verder is de Mercedes EQS (optioneel) uitgerust met portieren die automatisch opengaan als je met de sleutel in je zak op de auto af loopt. Met de Digital Light-koplampen kan de EQS bovendien allerlei waarschuwingen en instructies op het wegdek voor de auto projecteren. Dat is een manier om met andere weggebruikers te communiceren. Verder beschikt de stekker-Mercedes over zo'n 350 sensoren, die onder meer Drive Pilot mogelijk maken. Met dat systeem kan de EQS in de file of in langzaam rijdend verkeer tot 60 km/h vrijwel autonoom rijden.