In de vernieuwde Seat Ibiza moet je nu 'hola hola' roepen

Het is faceliftdag bij Seat vandaag. Eerder zagen we de geüpdatete Seat Arona voorbijkomen en nu is het de beurt aan de Seat Ibiza. De uiterlijke wijzigingen zijn niet zo groot als bij de Arona. Sterker nog, het lijkt alsof de Seat-ontwerpers de buitenkant van de Ibiza hebben overgeslagen. De verlichting is voortaan standaard led en de typeaanduiding staat nu met krulletters uitgeschreven op de achterklep. En dat was het …

Seat Ibiza heeft ook 'los' infotainmentscherm

In het interieur zijn de veranderingen een stuk duidelijker. Seat heeft de materialen verbeterd en de plaats van het infotainmentscherm aangepast. Voorheen zat dat - net als bij de Arona - in de middenconsole geïntegreerd, maar nu staat het er 'los' op. Het kleinst leverbare display is 8,25 inch groot. Tel je wat meer centen neer, dan koekeloer je naar een 9,20 inch exemplaar.

Kies maar: tikken en swipen of 'hola hola' roepen

En zoals gezegd: wil je het infotainmentsysteem iets laten doen, dan kun je gewoon 'hola hola' roepen. Een handeling waarvoor je je ongetwijfeld iedere keer weer een beetje geneerd. Want wie zegt er nou 'hola hola' tegen zijn auto? Hoe dan ook, je kunt ook gewoon op het touchscreen tikken als je iets wil invoeren. Het systeem ondersteunt bovendien Android Auto en Apple Carplay.

Benzinemotoren met 80 pk, 95 pk of 110 pk

Voorin blijft alles bij hetzelfde. Er is een 1.0 MPI-benzinemotor met 80 pk beschikbaar, maar ook een 1.0 TSI met 95 pk of 110 pk. Die laatste er is optioneel met een zeventraps DSG-transmissie. Standaard is een handgeschakelde vijfbak. De prijzen van de vernieuwde Seat Ibiza zijn nog niet bekend. Die worden bekendgemaakt vóór de introductie in de zomer.