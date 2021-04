Audi onthulde in 2019 de Q4 E-Tron Concept en de Q4 Sportback E-Tron Concept. De twee productieversie wijken daar wat design betreft weinig vanaf. Ze meten 4,59 meter in de lengte, waarmee ze bijna 10 centimeter korter zijn dan de Q5-modellen en 9 centimeter langer dan de twee Q3's. Volgens Audi zijn de Q4 E-Tron en de Q4 Sportback E-Tron van binnen een stuk ruimer dan zowel de Q3 als Q5, onder meer door het ontbreken van een middentunnel. In ieder geval wat bagageruimte betreft, blijkt dat. Met 520 - 1490 liter voor de Audi Q4 E-Tron en 535 - 1460 liter voor de Audi Q4 Sportback E-Tron overtreffen ze de Q5 en Q5 Sportback.

Audi Q4 E-Tron actieradius maximaal 511 kilometer

Kopers of leaserijders kunnen kiezen uit twee accupakketten en drie aandrijflijnen. Het leveringsprogramma start bij de Audi Q4 35 E-Tron, die een 52 kWh-batterij koppelt aan een 170 pk leverende elektromotor op de achteras. De Audi Q4 40 E-Tron heeft eveneens achterwielaandrijving, maar dan in combinatie met een 77 kWh-batterij, een 204 pk sterke motor en een actieradius van 511 kilometer. Helemaal bovenaan staat de Audi Q4 50 E-Tron met 77 kWh, een vermogen van 299 pk en vierwielaandrijving. Het 52 kWh-accupakket is geschikt voor 7,4 kW-wisselstroomladen en 100 kW-snelladen. Bij de 77 kWh-variant is dat 11 kW en 125 kW. Ter vergelijking: een Hyundai Ioniq 5 doet dat met 220 kW stukken beter.

Audi Q4 Sportback E-Tron komt pas in 2022

De Audi Q4 E-Tron en Q4 Sportback E-Tron worden standaard geleverd met led-koplampen en - achterlichten, automatische airco, voorverwarming en voorventilatie van het interieur, een elektrisch bedienbare achterklep, digitale radio en cruise control met snelheidsbegrenzer. In juni van dit jaar debuteert eerst de Audi Q4 E-Tron. De Sportback-variant volgt in 2022. De Audi Q4 35 E-Tron en Audi Q4 40 E-Tron zijn er vanaf respectievelijk 48.295 en 52.815 euro. Er zijn liefst vier Launch Editions: de Launch Edition (vanaf 48.295 euro), de Launch Edition Advanced (53.045 euro), de Launch Edition Advanced Plus (57.045 euro) en de Launch Edition S Competition (61.045 euro).

Prijzen Audi Q4 E-Tron Launch Edition