Waarom de elektrische Polestar 2 opeens 14.000 euro goedkoper is

Om te beginnen met de instapversie: de Polestar 2 Standard Range Single Motor. Die kost 45.900 euro en is daarmee bijna 15.000 euro goedkoper dan de enige tot nu toe leverbare variant. Daarvoor lever je - uiteraard - wat in. De Standard Range heeft voorwielaandrijving, een kleinere batterij (64 kWh tegenover 78 kWh) en een marginaal kleinere actieradius (maximaal 440 kilometer). Zijn enkele elektromotor is 224 pk sterk en levert een koppel van 330 Nm.

Polestar 2 Long Range Single Motor

Boven de Standard Range Single Motor staat de Polestar 2 Long Range Single Motor. En voor een vanafprijs van 49.900 euro lijkt dat ons de versie die je moet hebben. Hij heeft voorwielaandrijving, een 231 pk en 330 Nm sterke elektromotor, en een elektrische actieradius van zo'n 540 kilometer. In feite is de Longe Range Single Motor de bestaande Polestar 2, maar dan minus één elektromotor. Zijn accupakket is 78 kWh groot.

Polestar 2 Long Range Dual Motor

Dan de Polestar 2 die we al kennen. Het model heet nu Long Range Dual Motor, is nog steeds 408 pk en 660 Nm sterk, en haalt onveranderd een bereik van maximaal 480 kilometer. Al lees je in onze actieradiustest van de Polestar 2 dat hij op de snelweg met geen mogelijkheid zo ver komt. Voorheen was de Long Range Dual Motor er alleen als 59.800 euro kostende Launch Edition. Nu zijn er twee versies: de gewone voor 53.900 euro en de Launch Edition voor 59.900 euro.

Performance Pack met Brembo-remmen

Ben je in de markt voor een Polestar 2, dan heb je vanaf nu de keuze uit een aantal pakketten. Het Performance Pack is alleen beschikbaar voor de Long Range Dual Motor en bestaat uit verstelbare Öhlins-dempers, Brembo-remmen, gesmede 20-inch lichtmetalen wielen en goudkleurige details binnen en buiten. Het Performance Pack kost 6000 euro.

Plus en Pilot Pakket standaard op Launch Edition

Beschikbaar op alle Polestar 2's zijn het Plus Pakket en het Pilot Pakket (beide zijn standaard op de Polestar 2 Launch Edition). Die laatste voegt een aantal veiligheids- en rijhulpsystemen toe, zoals Driver Assistance met Adaptive Cruise Control en Pilot Assist, een 360-graden camera, Driver Awareness met Blind Spot Information System, led-koplampen, Cross Traffic Alert, en meer. Het Plus Pakket bestaat uit onder andere een glazen panoramadak, een premium audiosysteem, een verwarmbare achterbank en een warmtepomp.

Prijzen Polestar 2