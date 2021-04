De nieuwe Citroën C5 X is géén stationwagon of SUV ... (maar wel een plug-in hybride)

De Citroën C5 (2007-2017) is de laatste grote D-segmenter van het Franse merk. Lange tijd leek het erop dat de C5 Aircross de rol van topmodel in de middenklasse toebedeeld had gekregen. Maar niets is minder waar, zo blijkt vandaag. Zojuist is de nieuwe Citroën C5 X onthuld.

Wat is de Citroën C5 X precies? De persdocumentatie heeft het over een auto met de elegantie van een sedan, de dynamiek van een stationwagon en de robuustheid van een SUV. Kortom: een allegaartje, vlees noch vis, een auto die zich niet in een hokje laat plaatsen. Wat dat laatste betreft zou je de nieuwe C5 X kunnen beschouwen als een échte Citroën. Het Franse merk heeft in het verleden wel meer auto's gebouwd met een - laten we zeggen - unieke persoonlijkheid. Denk aan de 2CV, de DS, de GS, de SM, de XM, de C6 ...

De C5 X is een cross-over all-over-the-place

Eerste indruk bij het zien van de foto's: een Citroën C4 XL, met een neus waar de rek uit is en een wilde mix van details en elementen. Een model in de trant van de aloude (Citroën) DS 5, die ook geen keuze kon maken of-ie nou een hatchback of een stationwagon wilde zijn. Voeg daar bij de nieuwe Citroën C5 X nog de grote wielen en de dikke randen om de wielkuipen aan toe, die de stoere looks van een SUV imiteren. De nieuwe Citroën C5 X is een cross-over all-over-the-place.

Typisch Citroën: comfort wat de klok slaat

Mensen die Citroën aanbidden - zogenaamde Citrofielen - vanwege het wonderbaarlijke hydropneumatische veersysteem, zullen teleurgesteld zijn over de nieuwe C5 X. De vorige C5 was het laatste model dat met deze zweverige vering werd gebouwd, en dat blijft zo. De nieuwe C5 X staat op hetzelfde modulaire platform als de Peugeot 508 en de Opel Grandland X.

Om de verstokte Citrofiel tegemoet te komen, heeft Citroën echter extra aandacht besteed aan de afstemming van het onderstel. Onder de noemer 'Advanced Comfort' grijpt Citroën terug naar de goede reputatie van weleer. De plug-in hybrideversie van de C5 X krijgt een adaptief gedempt onderstel, waarbij de Progressive Hydraulic Cushions drie verschillende programma's hebben.

Benzine, plug-in hybride. En geen diesel.

Inderdaad: ook de plug-in hybridetechniek van de C5 X kennen we uit de Peugeot 508 en Opel Grandland X. Het gaat om de aandrijflijn met een maximum vermogen van 225 pk. Of in een later stadium ook een versie met 300 pk en vierwielaandrijving komt (zoals de Grandland X), is nog niet bekend.

Naast de PHEV-versie van de C5 X, verschijnt nog een benzinevariant. Nadere details ontbreken in de persinformatie. Van een dieselmodel wordt niet gerept. We gaan er daarom maar vanuit dat die ook niet meer komt.

Autonoom autorijden tot niveau 2

Op nog even terug te komen op het comfort: Citroën geeft hoog op over de kwaliteiten van de stoelen en het bedieningsgemak van het dashboard. We zien een groot centraal touchscreen, maar óók fysieke knoppen voor de bediening van de airco. De Citroën C5 X wordt leverbaar met rijhulpsystemen die autonoom rijden tot niveau 2 mogelijk maken. Denk daarbij aan adaptieve cruisecontrol in combinatie met een actieve rijbaanassistent en een filehulp.

De nieuwe Citroën C5 X kan in de tweede helft van 2021 bij de Citroën-dealers worden verwacht. Rond die tijd worden ook de prijzen bekendgemaakt. We zijn benieuwd of Citroën met de nieuwe C5 X in staat is de aloude middenklasse nieuw leven in te blazen.