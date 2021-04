Elektrische Citroën e-C4 nu ruim 2000 euro goedkoper

Waarom is die grens van 40.000 euro zo belangrijk? Omdat de lage bijtelling van 12 procent tot 40.000 euro geldt. Voor het bedrag daarboven ligt het percentage gewoon op 22 procent. Bij particulieren speelt de overheidssubsidie op elektrische auto's een rol. Voor een nieuwe EV tot 40.000 euro kun je 4000 euro subsidie krijgen. Het potje voor dit jaar is al lang leeg, dus is het helaas wachten op 1 januari 2022.

Actieradius van maximaal 360 kilometer

Afijn, de Citroën e-C4 Live … Die is onderhuids niet anders dan de andere uitvoeringen. Hij heeft een elektromotor met 136 pk en 260 Nm, haalt een topsnelheid van 150 km/h en komt op een volle batterij maximaal 360 kilometer ver (zo presteerde hij in onze actieradiustest). Aan een snellader is de e-C4 in ongeveer een half uur weer tot 80 procent op te laden. Gewoon thuis aan de wallbox duurt het ruim 5 uur voordat de auto vol is.

Dit heeft de Citroën e-C4 Live niet

Wat mis je als je de Citroën e-C4 Live bestelt? Ten eerste een setje 18-inch lichtmetalen wielen. De Live staat op 16-inch stalen velgen met doppen. Verder heeft het nieuwe basismodel geen parkeersensoren, geen led-koplampen, geen in hoogte verstelbare passagiersstoel en geen onderstel met Citroën Progressive Hydraulic Cushions.

Standaard met digitaal instrumentenpaneel

Standaard is de Citroën e-C4 Live uitgerust met onder meer een 5-inch digitaal instrumentarium, automatische airconditioning, een 10-inch scherm voor het infotainmentsysteem (ondersteunt Apple CarPlay), led-dagrijverlichting en één jaar gratis de Charge My Car-app van Free 2 Move. Citroën geeft 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op het batterijpakket van de e-C4.