Occasionverkopen 2021 - Bijna niemand wil een tweedehands elektrische auto

Om even het verschil te schetsten tussen de markt voor nieuwe auto's en de markt voor occasions. In het eerste kwartaal werden in Nederland niet meer dan 80.885 nieuwe auto's verkocht (min 21,5 procent), tegenover 492.709 gebruikte exemplaren (min 1,1 procent). Daarbij wordt het overgrote deel van de nieuwe auto's zakelijk gereden. Voor de meeste particulieren zijn ze veel te duur. Die gaan voor een occasion.

Aandeel tweedehands elektrische auto's is nihil

"Verkoop tweedehands elektrische auto's verdubbeld", lezen we bij diverse andere media. En dat klopt, maar in vergelijking met het totaal aantal verkochte occasions is het elektrische deel minder dan een druppel op een gloeiende plaat. Van de 492.709 gebruikte auto's zijn er iets meer dan 2400 volledig elektrisch. Dat is nog niet eens een half procent.

Oudere EV-modellen hebben beperkte actieradius

Dat mensen geen tweedehands EV willen, is begrijpelijk. Oudere modellen als de BMW i3 en de eerste generatie Nissan Leaf en Renault Zoe - de populairste elektrische occasions - bieden een zeer beperkte actieradius en kunnen bijvoorbeeld niet snelladen. Particulieren kunnen 2000 euro subsidie krijgen als ze een gebruikte elektrische auto kopen, maar die tegemoetkoming is weinig populair.

Subsidiepot voor gebruikte auto's is nog bijna vol

De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's (particulieren kunnen 4000 euro krijgen) was al na een paar dagen leeg en wordt pas in 2022 weer gevuld. Van de 13,5 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is voor occasionkopers, is nog meer dan 10 miljoen euro over. De subsidie van 2000 euro geldt alleen voor gebruikte EV's met een actieradius van 120 kilometer of meer en een oorspronkelijke vanafprijs van 12.000 - 45.000 euro.