BMW-veredelaar Alpina heeft eindelijk weer een importeur in Nederland

Alpina – dat in 1965 werd opgericht – komt voort uit de ambities van Burkard Bovensiepen. De jonge Duitser reed begin jaren zestig in een Fiat 124 Sport Spider, maar vond de viercilinder voorin wat te laf. Hij ontwikkelde een dubbele Weber-carburateur voor het Italiaanse sportwagentje, maar blies tot zijn grote ergernis de motor op. Bovensiepen ging daarom op zoek naar een betrouwbaarder alternatief. Hij vond die in de vorm van de BMW 1500.

Alpina-kit via officiële BMW-dealers, met behoud van garantie

De opvoerset van Bovensiepen kwam als geroepen. BMW had te kampen met productieproblemen, waardoor kopers erg lang moesten wachten op hun 1500, die tegen die tijd al was overklast door de 10 pk sterkere 1800. Om de pijn voor zijn klanten te verzachten, besloot BMW de Alpina-kit (plus 10 pk voor de 1500) via officiële dealers en met behoud van garantie aan te bieden. Dat was het begin van een nauwe samenwerking tussen de fabrikant en zijn huistuner.

BMW 3.0 CSL en BMW X5 4.6s ontwikkeld door Alpina

In 1970 won Alpina het European Touring Car Championship. BMW vroeg de kleine onderneming uit Buchloe vervolgens om een lichtgewicht versie van de 3.0 CS te ontwerpen: de legendarische 3.0 CSL ‘Batmobile’. Andere modellen die BMW uitbestede, waren de Zuid-Afrikaanse 333i (1985 - 1987) en de X5 4.6is (2001 - 2004). Momenteel levert Alpina snelle versies van de 3-serie (B3 en D3 S), 5-serie (B5 en D5 S), 7-serie (B7), 8-serie (B8), X3 (XD3), X4 (XD4) en X7 (XB7). Ze lopen allemaal bij BMW van de band.

Steeds meer aanvragen van Nederlandse klanten

Volgens Alpina-directeur Andreas Bovensiepen kreeg zijn firma de afgelopen jaren steeds meer aanvragen van Nederlandse klanten. "We zijn blij dat we gaan samenwerken met BMW-dealer Dusseldorp en kijken uit naar een zeer goed partnership." Alpina zal in de Dusseldorp-vestigingen in Apeldoorn en Den Haag een speciale plek in de showroom krijgen. Het technische personeel en de verkopers hebben een speciale Alpina-training gehad.