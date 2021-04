In coronajaar 2020 veel ongelukken met fietsers en voetgangers

Door de coronacrisis werd in 2020 een stuk minder gereden dan in het jaar daarvoor. En dat had zijn uitwerking op het aantal verkeersongevallen. In het afgelopen jaar lag dat op 80.000, een afname van 20 procent. Maar gek genoeg waren er vrij veel ongelukken waarbij fietsers, voetgangers en bromfietsers gewond raakten.