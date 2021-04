Elektrische Peugeot e-208 nu goedkoper dan gewone Peugeot 208

Elektrische auto's zijn duur. Een Peugeot 208 met benzinemotor koop je vanaf 18.900 euro, maar voor een elektrische Peugeot e-208 ben je minimaal 31.950 euro kwijt. Daar kan de overheidssubsidie van 4000 euro (die al sinds begin januari niet meer beschikbaar is) weinig aan doen. Tijdens de Electric Days geeft Peugeot 4000 euro inruilvoordeel op de e-208, dus dat scheelt een beetje. Een Peugeot e-208 Active Pack kost daarmee 29.200 euro (33.200 euro - 4000 euro). Een vergelijkbare Peugeot 208 Active Pack 1.2 Puretech EAT8 (met automaat dus) 24.880 euro.

Peugeot e-208 goedkoper in de private lease

In de private lease is de elektrische Peugeot e-208 iets duurder dan een vergelijkbare 208. Het scheelt 20 euro per maand in het voordeel van de benzineauto (365 tegenover 345 euro). Maar daar zit de brandstof nog niet in, natuurlijk. Als je dat meerekent, ben je met de e-208 juist 20 euro per maand voordeliger uit (408 tegenover 428 euro). Alle andere kosten zijn gedekt in een private lease-constructie, zoals wegenbelasting, verzekering, onderhoud, et cetera.

Elektrische auto haalt zijn opgegeven bereik niet

Het enige probleem is: het rekenvoorbeeld van Peugeot is gebaseerd op het WLTP-verbruik van beide auto's. En dat verbruik valt in de praktijk een stuk ongunstiger uit. Wij hebben nog geen Peugeot e-208 in onze actieradiustest gehad, maar wel de technisch gelijke Opel Corsa-E. Volgens de WLTP-opgave zou hij een bereik moeten kunnen halen van 337 kilometer. Bij een constante snelheid van 100 km/h op de snelweg blijft daar 295 kilometer van over. Ga je 130 km/h rijden, dan moet je al na 195 kilometer aan de laadpaal.

Peugeot e-2008 in onze actieradiustest

De Peugeot e-2008 - waarop Peugeot ook 4000 euro korting geeft - heeft dezelfde aandrijflijn. In onze actieradiustest kwam de 136 pk leverende suv niet aan zijn opgegeven bereik van 320 kilometer. Bij 100 km/h blijft er 278 kilometer van over en bij 130 km/h nog maar 193 kilometer. Althans, als je de aandrijflijn van de Peugeot e-2008 in zijn Eco-modus zet. Dan beperkt hij het vermogen van de elektromotor tot 81 pk. De e-2008 is er vanaf 36.930 euro.