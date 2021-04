Polestar 0 wordt de eerste klimaatneutrale auto ter wereld

Elektrische auto's stoten geen CO2 uit als ze rijden, dus in die zin zijn ze veel schoner dan auto's met een verbrandingsmotor. Eerlijker is echter om ook te kijken naar de CO2-uitstoot tijdens het productieproces en het winnen van de grondstoffen. Daarom voerde Polestar vorig jaar een Polestar 2 Life Cycle Assessment (LCA) uit.

Daarin is ook de uitstoot meegenomen die vrijkomt tijdens het winnen / produceren van materialen, de assemblage van de auto zelf, de logistiek om de auto bij de consument te krijgen, het gebruik door de consument en de recycling van de auto. Polestar heeft de Polestar 2 daarbij vergeleken met een Volvo XC40 met verbrandingsmotor.

Polestar 2 is schoner dan Volvo XC40



Die laatste heeft een voordeel als het op de productie van materialen aankomt (een Volvo XC40 zorgt voor een uitstoot van 14 ton CO2, terwijl een Polestar 2 tot 24 ton komt), terwijl de Polestar schoner is in het gebruik. Als hij wordt opgeladen met alleen windenergie, dan stoot een gemiddelde Polestar 2 over zijn hele levenscyclus slechts 0,4 ton CO2 uit. Maar in de praktijk gaat dat niet op.

Dus heeft Polestar ook naar de wereldwijde elektriciteitsmix gekeken. En dan stoot een Polestar 2 over zijn levenscyclus 23 ton aan CO2 uit. Dat is nog altijd veel minder dan de Volvo XC40 met verbrandingsmotor, die over zijn levenscyclus tot een uitstoot van 41 ton komt. Uiteindelijk is de Polestar 2 schoner dan de Volvo XC40, maar het break-even point ligt ver weg.

Het omslagpunt ligt nog ver weg

Kijkend naar de Europese manier van elektriciteit opwekken (een combinatie van duurzame en niet-duurzame energie) wordt de Polestar 2 pas na 80.000 kilometer schoner dan de Volvo XC40. Wereldwijd ligt dat punt bij 100.000 kilometer. Als de elektriciteit alleen van wind komt, bij 50.000 kilometer. Dus lijkt een volledig klimaatneutrale auto ons vooralsnog erg ambitieus.

CO2 compenseren is niet duurzaam

En dat weet Polestar ook, vandaar dat zijn klimaatneutrale doel op 2030 is gelegd. Polestar wil de koolstofemissies van de Polestar 0 verminderen door het productieproces verregaand aan te passen, niet door simpelweg CO2 te compenseren door bomen te planten. Want compensatie is op de lange termijn niet duurzaam.

"Compenseren is een uitweg", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. “Door onszelf ertoe te zetten een volledig klimaatneutrale auto te creëren, worden we gedwongen verder te gaan dan wat vandaag mogelijk is. We zullen alles opnieuw moeten gaan bekijken, innoveren en exponentiële technologieën moeten toepassen om naar 0 uitstoot over te gaan."

Duurzaamheidsverklaring van Polestar

Polestar wil als eerste fabrikant starten met het afgeven van duurzaamheidsverklaringen voor zijn nieuwe modellen. Dat soort verklaringen zijn al gebruikelijk in de voedingssector en de modebranche. De eerste aanzet daartoe is het openbaar maken van de koolstofvoetafdruk van de Polestar 2 en de traceerbare risicomaterialen in de auto.