Met de elektrische Mercedes EQS kun je naar Stuttgart (en verder)

Eind maart mochten we binnenkijken bij de elektrische Mercedes EQS. In het interieur zagen we iets wat we nog nooit hebben gezien: een enorm, 1,41 meter breed scherm (bestaande uit drie schermen) dat zich over de hele breedte van het dashboard uitstrekt. Mercedes is het aan zijn stand verplicht om met een indrukwekkende elektrische auto op de markt te komen. De huidige Mercedes EQA en EQC zijn prima, maar springen er in hun klasse niet bovenuit.

Mercedes EQS heeft actieradius van 770 kilometer

Dat lijkt de Mercedes EQS deels wel te doen. Hij komt er in twee varianten: EQS 450+ en EQS 580 4Matic+, waarbij een maximale actieradius van 770 kilometer mogelijk moet zijn. De EQS 450+ heeft achterwielaandrijving en is 333 pk en 568 Nm sterk. De EQS 580 4Matic+ heeft voor én achter een elektromotor, die samen tot een vermogen van 523 pk en 855 Nm koppel komen. Volgens Mercedes is de topsnelheid van beide EQS-modellen begrensd op 210 km/h. Later brengt Mercedes ook een sportieve AMG-versie van de EQS op de markt.

Hyundai Ioniq 5 en Porsche Taycan laden sneller

Op het gebied van laadsnelheid zet de Mercedes EQS geen nieuwe standaard. De EQS 450+ heeft een batterij van 90 kWh, in de EQS 580 4Matic+ is 107,8 kWh beschikbaar. Snelladen gaat met een snelheid tot 200 kW. En die waarde ligt onder wat de Hyundai Ioniq 5 (220 kW) en Audi E-Tron GT / Porsche Taycan (270 kW) kunnen. Aan de juiste laadpaal is het mogelijk om in 15 minuten 300 kilometer aan actieradius bij te laden, volgens Mercedes. Een 22 kW-boordlader is optioneel op de EQS.