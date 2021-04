Vernieuwde Jeep Compass plug-in hybride 3000 euro goedkoper

Kun je de vernieuwde Jeep Compass gemakkelijk herkennen? Nee, want dat vergt wat oefening. Je kunt de verschillen met de 'oude' Compass het eenvoudigst zien aan de voorkant, waar eigenlijk de hele onderbumper nieuw is. Verder is de kenmerkende Jeep-grille met zeven sleuven een heel klein beetje aangepast en hebben de koplampen een wat slanker profiel gekregen.

Interieur volledig op de schop

Binnen in de Compass is Jeep rigoureuzer te werk gegaan. Nagenoeg het hele dashboard ging op de schop, waarbij met name het nieuwe digitale instrumentarium en het 'losse' infotainmentscherm op de middenconsole opvallen. Volgens Jeep is de middentunnel hoger geworden, wat bijdraagt aan een stuk meer opbergruimte in het interieur (plus 4,4 liter).

Jeep Compass als plug-in hybride

Er zijn vier verschillende motoriseringen leverbaar. Het instapmodel van de Jeep Compass-reeks heeft een 1,3-liter turbomotor met 130 pk (vanaf 34.190 euro). Daarboven staan de 1.3T met 150 pk (vanaf 39.190 euro) en de beide plug-in hybrides. De 190 pk-variant is er vanaf 39.990 euro (min 3000 euro), de 240 pk-versie begint bij 45.490 euro (min 1500 euro).

Handbak, DCT of automaat

De Jeep Compass met 1,3-liter turbomotor is altijd voorwielaangedreven. Hij is leverbaar met een handbak of met een automaat met dubbele koppeling. De plug-in hybrides hebben standaard vierwielaandrijving, kunnen een elektrische afstand van maximaal 50 kilometer afleggen en zijn uitgerust met een conventionele automaat.

Jeep Compass 80th Anniversary

Jeep levert de Compass nu voor het eerst met een dusdanig uitgebreid pakket rijassistenten dat Level 2-autonomie op de snelweg mogelijk is. Met andere woorden: de Compass heeft adaptieve cruisecontrol met een rijbaanassistent aan boord, net als veel andere auto's. De Jeep is te bestellen als Sport, Longitude, Limited, 80th Anniversary, Trailhawk en S.