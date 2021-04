De nieuwe Toyota GR 86 gaan jullie (waarschijnlijk) niet kopen

Meteen valt op dat de Toyota GR 86 er qua uiterlijk een stuk op vooruit is gegaan. De sportcoupé heeft duidelijk trekjes van zijn voorganger - hij is deels ook nog gebaseerd op de eerste generatie - maar oogt als veel meer sportauto. Met een strijdvaardiger ogend front, een dikker aangezette schouderpartij, en een geïntegreerde achterspoiler in plaats een los vleugeltje. Hij doet ons zelfs denken aan de Lexus RC.

Boxermotor met 31 pk en 45 Nm meer

Nieuw is de boxermotor; niet langer een 2.0, maar een 2.4. Hij levert 231 pk en 250 Nm, waarmee hij 31 pk en 45 Nm krachtiger is dan voorheen. Schakelen gaat via een handgeschakelde versnellingsbak of een zestraps automaat. Toyota is bovendien trouw gebleven aan het concept van de eerste generatie. De achterwielaangedreven GR 86 staat op relatief smalle banden, waardoor driften kinderspel is.

Toyota GR 86 is een pure sportcoupé

Want dat is de Toyota GR 86: een pure sportcoupé voor de echte liefhebber. Zijn boxermotor ligt laag in de motorruimte voor een zo goed mogelijk zwaartepunt. Bovendien is de GR 86 licht. Hij legt niet meer dan 1270 kilo in de schaal, met name dankzij het kwistig gebruik van aluminium in onder meer het dak, de motorkap en de voorschermen.

Vorige Toyota GT86 was veel te duur

In Nederland kostte de (vorige) Toyota GT86 bijna 60.000 euro. En dat nekte hem uiteraard. Toen de GT86 in 2012 op de markt kwam, kostte hij namelijk 'slechts' 40 mille. De boosdoener … Onze BPM-wetgeving, die belastingboetes uitdeelt aan auto's met een verhoudingsgewijs hoge CO2-uitstoot. En toch komt de nieuwe Toyota GR 86 naar Nederland.