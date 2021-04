Tesla levert recordaantal auto's af! Vrijwel allemaal Model 3's en Model Y's

In januari, februari en maart produceerde Tesla precies 180.338 auto's, allemaal van de types Model 3 en Model Y. De Model S- en Model X-productie ligt namelijk stil. De assemblagelijnen worden gereedgemaakt voor de introductie van de vernieuwde Model S en Model X (die met dat onpraktische stuur). In het eerste kwartaal werden nog wel 2020 oudere exemplaren aan klanten afgeleverd. Het totale aantal afgeleverde auto's lag op 184.800, waarvan 182.780 van de types Model 3 en Model Y. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal vorig jaar bouwde Tesla iets meer dan 100.000 auto's en leverde het 88.000 aan klanten af.

Eerste jaarwinst voor Tesla in 2020

Voor de meeste autofabrikanten was 2020 een rampjaar. Door de wereldwijde coronacrisis storten de verkopen ineen. Maar bij Tesla ging het verbazingwekkend goed. Sterker nog, de elektrische auto's van het Amerikaanse merk vonden zo goed aftrek, dat het bedrijf van Elon Musk zijn eerst winst ooit noteerde. In 2020 hield Tesla onder de streep 721 miljoen dollar over, op een totale omzet van 31,5 miljard dollar. Het is de eerste jaarwinst voor Tesla sinds de onderneming in 2003 werd opgericht. Over heel het jaar kwam de afzet uit op 499.647 auto's (en dat in een jaar van lockdowns!). Tesla-baas Elon Musk mikte op 500.000 auto's.

Lucratieve verkoop emissiecredits

De verkoop van elektrische auto's ging in 2020 dus prima, maar Tesla verdiende het meeste geld met de verkoop van emissiecredits aan andere autofabrikanten. Dat zit zo: in Europa kunnen fabrikanten een flinke boete krijgen als ze de gemiddelde CO2-uitstoot van hun vloot niet onder de 95 g/km krijgen. Fiat Chrysler redt dat bijvoorbeeld niet, dus heeft het concern bij Tesla emissiecredits ingekocht. Daarmee mogen ze een x aantal elektrische (en dus uitstootloze) Tesla's bij hun productie optellen en komen ze wel aan de 95 g/km. De emissiecredits leveren Tesla ieder kwartaal honderden miljoenen op. In de laatste drie maanden van 2020 bijvoorbeeld 401 miljoen dollar.