Laten we eerst even de administratie afwerken. Afgelopen maart ging de markt voor nieuwe auto's met 17,7 procent onderuit naar 24.186 verkochte exemplaren. In maart 2020 lag dat aantal nog op 29.372. Elektrische auto's zijn in geen velden en wegen meer te bekennen. Het populairste model was de Volvo XC40 (638 stuks), gevolgd door de Opel Corsa (595), Kia Picanto (588), Toyota Yaris (584) en Peugeot 208 (537). Bij de merken was het weer Volkswagen die aan het langste eind trok (2265), met daarachter Kia (1874), Toyota (1803), Peugeot (1698) en BMW (1594).

Autoverkopen in eerste kwartaal met 21,5 procent onderuit

Kijken we naar de eerste drie maanden van dit jaar, dan is de daling in verkopen nog sterker. Uit de cijfers van de BOVAG, Rai Vereniging en RDC (die van dat enorme datalek, inderdaad) blijkt dat er 21,5 procent minder auto's de showrooms uitreden (80.885 tegenover 103.053). Wederom voert de Volvo XC40 de lijst aan (2266). De Kia Picanto (2187), Ford Fiesta (1755), Volkswagen Polo (1754) en Toyota Yaris (1690) maken de top vijf compleet. Op merkgebied is de rangorde als volgt: Volkswagen (7492), Kia (6101), BMW (5922), Peugeot (5686) en Toyota (5465).

Slechts enkele merken plusten in het eerste kwartaal: Dacia, Jeep, Mazda, MG, Skoda en Volvo. De rest zat dik in de min. Toch kunnen er maar vijf merken de slechtste zijn. En dat zijn deze …

DS - min 57 procent

Het leveringsprogramma van DS wordt binnenkort uitgebreid met de DS 4, maar in het afgelopen kwartaal moest het Franse merk het nog doen met de DS 3 Crossback, DS 7 Crossback en DS 9. Die laatste is net nieuw en ging maar twee keer 'over de toonbank'. Beide suv's scoorden echt dramatisch, vooral de DS 3, die van 88 naar 29 exemplaren.

Hyundai - min 47 procent

Huh? Hoe kan dat nou? Hyundai is zo goed bezig de laatste jaren. Maar toch ging het Koreaanse merk van 3129 auto's in de eerste drie maanden van 2020 naar 'slechts' 1666. De boosdoener is met name de terugloop in interesse voor elektrische auto's. Daardoor ging de Ioniq van 240 naar 53 en de Kona van 1419 naar 440.

Jaguar - min 61 procent

Bij Jaguar gaat het niet om grote getallen. De Britse fabrikant zat in het afgelopen kwartaal op 73 auto's en vorig jaar nog op 183. De grootste klappen vielen - zoals was te verwachten - bij de XE en XF. Die opereren in een moeilijk segment. Grote sedans en stationwagons zijn steeds minder populair en verliezen het van suv's.

Mitsubishi - min 52 procent

Voor Mitsubishi is Europa niet langer een prioriteit. Er gaan zelfs verhalen dat het Japanse merk ons continent vaarwel gaat zeggen. Toch verkocht Mitsubishi nog 925 auto's in het afgelopen kwartaal (1918 vorig jaar). Vooral de ASX (van 310 naar 55) en de Space Star (van 1038 naar 474) deden het niet best.

Tesla - 77 procent

En dan de dubieuze winnaar. Zoals we in de eerste alinea van dit verhaal al schreven: na de verkoophausse in november en december, vlak voor de bijtellingswijziging, is er nu even geen interesse meer in elektrische auto's. Vrijwel niemand wilde meer een Tesla Model S (van 43 naar 2 stuks) en Model X (van 46 naar 1 exemplaar). De Tesla Model 3 redt de eer nog een beetje (van 1623 naar 392 auto's).