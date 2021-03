Deze auto’s zijn in Nederland tot wel 100.000 duurder dan in België

1. Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D: 107 procent duurder



In percentages is de Toyota Land Cruiser de absolute winnaar. Voor de prijs van een Toyota Land Cruiser 2.0 D-4D krijg je er in België twéé. En dan houd je nog 7675 euro over voor een luxe suite in het allerduurste hotel van Parijs of Londen. In Nederland kost de Land Cruiser 103.995 euro, in België ben je al klaar voor 48.160 euro. Het verschil bedraagt meer dan 55.000 euro. De Belastingdienst heeft dus het liefst dat jullie allemaal een Land Cruiser kopen.

2. Land Rover Defender 90 P 300: 92 procent duurder

Wat waren we blij dat de Land Rover Defender in 2020 een geslaagde reïncarnatie kreeg. Maar wat verslikten we ons in onze afternoon tea toen we de prijzen zagen. Voor een Land Rover Defender 90 P300 AWD (driedeurs) moet je bij ons minstens 106.372 euro neertellen. En in België? 55.400 euro. Het prijsverschil tussen Nederland en België is daarmee 50.972 euro.

3. Ford Mustang V8: 85 procent duurder

Auto’s als de Ford Mustang en de Chevrolet Camaro werden in de Verenigde Staten ooit bedacht om jongeren voor weinig geld toch in een spannende sportwagen te laten rijden. Pony cars, werden ze genoemd. Van dat idee is in België nog best iets over: de prijs van een Ford Mustang V8 met 460 pk is 61.150 euro. En in Nederland? Belastingdienst says no. Hier moet je 113.615 euro betalen. Een verschil van 52.465 euro. Voor dat bedrag koop je er in België een Ford Mustang GT Cabrio bij …



4. Mercedes G 500: 70 procent duurder

Vooruit, het koopje van de maand is de 422 pk sterke Mercedes G 500, de oer-terreinwagen van de Duitsers, nou ook weer niet bij onze zuiderburen. De prijs in België is 122.331 euro. Maar in Nederland moet je nog bijna 90.000 euro extra neertellen om er een mee naar huis te mogen nemen: de G 500 kost 208.502 euro. Dat is 86.171 euro meer – de prijs van een C-Klasse Cabriolet 400 4Matic met 333 pk.



5. SsangYong Tivoli 1.5 T-GDI: 63 procent duurder

SsangYong? Bestaat dat merk nog? Jazeker, in België rijd je voor een prikkie in een Tivoli, een koddig suv’tje. Je betaalt maar 16.490 euro voor de SsangYong Tivoli met 163 pk sterke benzinemotor. En in Nederland? 27.000 euro. Een verschil 10.510 euro. Voor een SsangYong!



6. Maserati Levante Trofeo: 62 procent (102.600 euro!) duurder

De auto met het grootste absolute prijsverschil tussen Nederland en België, is de Maserati Levante Trofeo. Het verschil is 102.600 euro! Meer dan een ton dus. Relatief is het verschil overigens 'maar' 62 procent. Wil je zo'n brullende Maserati-suv met dikke achtcilinder, dan moet je in Nederland 267.250 euro betalen. In België betaal je 164.650 euro.



Is er ook goed nieuws voor Nederlanders? Toch wel. De prijs van een elektrische auto is in Nederland en België doorgaans vrijwel even hoog.