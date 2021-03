De elektrische Kia EV6 is wel héél krachtig! Voor een Kia ...

De Kia EV6 deelt zijn E-GMP-platform met de Hyundai Ioniq 5 en wordt de eerste auto met Kia's nieuwe designtaal. De bekende Tiger Nose zien we op de EV6 niet meer terug. Het geknepen front - met een streep als 'grille' en twee driehoekige koplampen - noemt Kia nu de Digital Tiger Face. We vinden de Kia EV6 iets minder fraai dat de Hyundai Ioniq 5, maar uitgesproken is het model zeker: met een Suzuki Swift-achtige c-stijl en bijzondere achterlichten, die vanuit de wielkasten om de kofferklep krullen. De weinig creatieve type-aanduiding 'EV met een cijfer' gaan we terugzien op alle toekomstige elektrische auto's van Kia.

Elektrische Kia EV6 met maximaal 510 kilometer bereik

In het tweede kwartaal van dit jaar begint Kia met de productie van de EV6. Vanaf vandaag is de elektrische hatchback / crossover te reserveren. Er is keuze uit vier varianten: met een 58 kWh-batterij en achterwielaandrijving (170 pk, 350 Nm), met een 77,4 kWh-batterij en achterwielaandrijving (229 pk, 350 Nm), met een 77,4 kWh-batterij en vierwielaandrijving (325 pk, 605 Nm) en de vierwielaangedreven EV6 GT met 586 pk en 740 Nm. Kia geeft vooralsnog alleen voor de achterwielaangedreven 77,4 kWh-versie de actieradius vrij: maximaal 510 kilometer. De topversie met 586 pk gaat in 3,5 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 260 km/h.

Batterij Kia EV6 na 18 minuten voor 80 procent vol

Het systeemvoltage van de EV6 ligt op maximaal 800 volt, waarmee hij een laadsnelheid kan bereiken van 220 kW. Ter vergelijking: de Volkswagen ID.4 komt tot 125 kW en de Nissan Ariya tot 130 kW. Aan de juiste laadpaal is de EV6 al na 18 minuten weer 80 procent vol. Hij kan in minder dan 4,5 minuut 100 kilometer actieradius bijladen (geldt voor de 2WD-variant met 77,4 kWh-accu). De Kia EV6 ondersteunt vehicle-to-load-technologie en kan een ander apparaat van stroom voorzien, zoals een televisie, een mobiele airco, een elektrische fiets, of zelfs een andere elektrische auto. Als de batterij meer dan 35 procent is opgeladen, kan de EV6 een aanhanger trekken van 1600 kilo.

Ook in de winter moet de Kia EV6 goed presteren

Kia blaast hoog van de toren over de EV6. Volgens de fabrikant heeft de auto een energiezuinige warmtepomp, die ervoor zorgt dat hij zelfs bij een buitentemperatuur van min 7 graden Celsius 80 procent van het bereik haalt dat mogelijk zou zijn bij 25 graden Celsius. Bestuurders kunnen met de flippers achter het stuur bepalen hoeveel remenergie de EV6 terugwint. Er zijn zes niveaus: geen terugwinning, sterkte 1, 2 en 3, i-Pedal (maximaal) en automatisch. In de i-Pedal-modus is one-pedal driving mogelijk. Dat betekent dat je in het gros van de gevallen het rempedaal niet hoeft aan te spreken. De Kia EV6 remt dan zelf af tot stilstand.

Twee grote schermen én een head-up display

In het interieur kijken de inzittenden uit op twee grote 12-inch schermen. Eentje doet dienst als digitaal instrumentarium, de andere als bediening van het infotainmentsysteem. Daarbij beschikt de Kia EV6 over een head-up display met augmented reality en een audiosysteem met 14 speakers. De lijst met elektronische rijassistenten is lang. Met Remote Smart Parking Assist kun je de Kia EV6 op afstand uit of in een parkeervak rijden, en op de snelweg nemen Lane Following Assist en Highway Driving Assist 2 de bestuurder veel werk uit handen. Wat de Kia EV6 precies gaat kosten, is nog niet bekend.