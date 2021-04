6 weetjes over de nieuwe Nissan Qashqai (2021): zelfs de ontwerper schreef ‘Qashqai’ verkeerd

1. Qashqai? Het is Quashqai! Toch?



Toen de Nissan Qashqai in 2007 in de showroom stond, werd lacherig gedaan over de naam. Waar slaat Qashqai nou op? En wat is het? Ook Matt Weaver moest wennen: “In 2002 waren we bezig met de concept car, die later tot de Qashqai zou leiden. Alleen bleven we maar broeden op een naam.

“Ik dacht dat ze het woord verkeerd hadden gespeld.”

Op een avond, het was al laat, kreeg ik een mail vanuit het hoofdkantoor in Japan: we hebben een naam, het wordt Qashqai. Ik moest lachen en dacht dat ze het woord verkeerd hadden gespeld. Daarom mailde ik terug: ‘Het is Quashqai, na de q hoort een u!’ Ik had geen gelijk. Toen wist ik niet dat er een nomadenstam in Iran was die Qashqai heette. Daar is de auto naar genoemd.

2. Op het dashboard zitten echte knoppen

Veel nieuwe auto’s hebben een volledig digitaal dashboard. Waarom heeft de Qashqai nog echte knoppen? “De nieuwe, volledig elektrische Nissan Ariya, die later in 2021 op de markt komt, krijgt een digitaal dashboard. De Qashqai is het model dat de oude Nissan-koper in die richting begeleidt. Onze klanten zijn nog draai- en drukknoppen gewend, maar maken ook kennis met een digitaal instrumentenpaneel en meer functies via touchscreens. Maar je kunt de airco en de radio nog gewoon met echte knoppen bedienen.”





3. De Nissan Qashqai is Europees, maar ook Japans

Nissan had goed door op welke auto de Europese consument in 2007 zat te wachten. Het kwam als eerste met een compacte crossover, die er robuust en sportief uitzag. Vandaar dat de Qashqai al vanaf de eerste generatie in het designcentrum in Londen wordt getekend. “Het is typisch een auto voor Europa, maar het Japanse vakmanschap bleef belangrijk. Dat zie je vooral aan de afwerking van het interieur: in de stiksels en het houtwerk zie je de liefde voor details die zo kenmerkend is voor Japanners.”



4. Bijna had de Nissan Qashqai 30-inch wielen

30 inch? Ja, 30 inch! Beetje een grap natuurlijk, maar voor ontwerpers geldt: hoe groter de wielen, hoe beter. “Als de wielen de juiste afmetingen hebben, is de rest van de auto veel makkelijker om te ontwerpen. Als het bij een auto alleen om het ontwerp zou gaan, zou ik serieus voor 30 inch gaan. Maar 20 inch is wél gelukt en dat is voor auto’s in het segment van de Nissan Qashqai al heel groot. Vroeger hadden alleen extreme sportwagens en terreinwagens 20-inch wielen. We hebben er uiteraard wel voor gezorgd dat de auto ondanks de grote wielen comfortabel is.”

Zie je die lange benen? Onze passagier is bijna 2 meter lang.

5. De nieuwe Qashqai is ruimer, maar niet veel groter

De derde generatie van de Nissan Qashqai is een paar centimeter langer, breder en hoger dan zijn voorganger. De wielbasis is opgerekt met amper twee centimeter. “Toch is de bagageruimte toegenomen met 74 liter en hebben de passagiers op de achterbank 28 millimeter meer beenruimte. Dat hebben we onder meer voor elkaar gekregen door de stoelen dunner te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.”



6. Het logo is HUGE

De Nissan Qashqai werd in 2007 als stoere, robuuste auto in de markt gezet. Bij de nieuwe Qashqai gaat Matt Weaver in de overdrive: kijk eens naar die enorme grille, en kijk nog eens beter naar het nóg grotere logo. “Het silhouet van de Qashqai moest uit duizenden herkenbaar blijven, zeker met alle concurrenten die de laatste jaren op de markt zijn gekomen. Daarom heeft hij vrijwel dezelfde proporties, maar wel een zelfverzekerder front. Naast het grote embleem, zorgen de boemerang-koplampen en de luchtsleuven aan de zijkant daarvoor. Verder wilde ik terug naar de essentie: niet te veel lijnen, weglaten is de grootste kunst bij het ontwerpen.”

In de zomer staat de nieuwe Nissan Qashqai bij de dealer en vertellen we je alles over de prijs van alle uitvoeringen.