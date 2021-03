Zou de Mini Electric Pacesetter wél een fatsoenlijke actieradius hebben?

Het zou kunnen dat de Mini Electric Pacesetter je bekend voorkomt. Hij doet ons een beetje denken aan de extreme Mini John Cooper Works GP, met zijn enorme achtervleugel en agressieve bodykit. En dat is niet voor niets. De Mini Electric Pacesetter is ontwikkeld door de performancetak van Mini - samen met BMW Motorsport - voor het elektrische Formule E-kampioenschap.

Mini Electric Pacesetter is lichter en iets krachtiger

Met een gewicht van 1230 kilogram is de Mini Electric Pacesetter ongeveer 130 kilogram lichter dan de gewone Mini Electric. Hij heeft dezelfde 184 pk sterke elektromotor, die op koppelgebied 10 Nm sterker is geworden (nu 280 Nm). Daarmee gaat de Mini Electric Pacesetter in 6,7 seconden van stilstand naar 100 km/h. Dat is 0,6 seconden sneller dan de Mini Electric.

Onderdelen met de 3D-printer gefabriceerd

De Pacesetter is uitgevoerd als een racewagen en heeft dus een relatief spartaans interieur, met slechts twee stoelen, een ingebouwde rolkooi, en zespuntsgordels. Een aantal onderdelen - zowel in het interieur als aan de carrosserie - zijn met de 3D-printer gefabriceerd, zoals de deurpanelen, de achterspoiler, en de wielkastverbreders.

Elektrische Mini John Cooper Works in aantocht

De Mini Electric Pacesetter debuteert op 10 april tijdens de Formule E-race in Rome. Of de elektrische safety car in productie gaat, is niet bekend. Maar Mini heeft al wel laten doorschemeren dat er een sportieve John Cooper Works-variant van de Mini Electric komt, dus mogelijk dat die enkele elementen van deze Pacesetter meekrijgt.