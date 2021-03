Volkswagen Golf R is 15.000 euro duurder dan Golf GTI

Nou moeten we natuurlijk wel toegeven dat de Golf R een stuk meer auto is dan de Golf GTI. Beide hebben een 2,0-liter viercilinder turbomotor voorin, maar daar houden de overeenkomsten op motorisch gebied op. De GTI geeft 245 pk en 350 Nm door aan zijn voorwielen en gaat in 6,2 seconden van stilstand naar 100 km/h. De R is zomaar even 320 pk en 420 Nm (!) sterk. Hij is vierwielaangedreven en schakelt snel genoeg door zijn zeven DSG-verzetten om in 4,7 seconden de honderd te bereiken.

Volkswagen Golf R-prijs kan nog veel gekker

Voor de Golf GTI wil Volkswagen minimaal 50.990 euro hebben, de Golf R is er vanaf 65.490 euro. Bijna 15.000 euro verschil dus, maar dat verschil kan nog veel groter worden gemaakt. Je kunt de Volkswagen Golf R bijvoorbeeld met een R Performance-pakket bestellen. Dat kost 3444 euro en voegt een driftmodus toe, 19-inch lichtmetalen Estoril-wielen, een Motorsport-dakspoiler en een begrenzer die pas bij 270 km/h ingrijpt. Voor nog eens 2846 euro kun je een Acrapovic-uitlaatsysteem bestellen.

Voor leer in Golf R betaal je 2624 euro extra

Wil je een cabine voor Nappaleer? Dat kan, maar dan moet je wel 2624 euro extra neertellen. LED Matrix-koplampen kosten 885 euro, een adaptief onderstel kost je 784 euro en voor andere kleuren behalve wit moet je bijbetalen (Deep Black: 802 euro, Lapix Blue: 939 euro). Standaard is de Golf R uitgerust met onder meer LED-koplampen en -achterlichten, 18-inch Jerez-wielen, automatische airco met drie zones, een digital cockpit, diverse elektronische rijassistenten, een infotainmentsysteem met 10-inch scherm en spraakbediening.