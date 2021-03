Leuk, die Toyota Yaris Cross Adventure, maar wanneer komt-ie nou eens?

De Toyota Yaris Cross staat op hetzelfde platform als de Toyota Yaris. Hij deelt de wielbasis van 2,56 meter met zijn hatchbackbroer, maar heeft flink grotere overhangen voor en achter, waardoor hij 24 centimeter langer is. Met een lengte van 4,18 meter is hij ongeveer 20 centimeter korter dan de opzienbarend gestileerde Toyota C-HR.

Toyota Yaris Cross met RAV4-elementen

Het design van de Toyota Yaris Cross is een stuk ingetogener dan dat van de C-HR en heeft op het eerste gezicht weinig te maken met dat van de Yaris. We zien vooral wat elementen van de grote RAV4 terug in de lijnen van de Yaris Cross. Kopers kunnen het model bestellen in een opvallende goudgele kleur, met wielen tot wel 18 inch groot.

Hybride-aandrijflijn van de Toyota Yaris

Uiteraard ligt er een hybride-aandrijflijn onder de carrosserie van de Toyota Yaris Cross. Het is dezelfde als in de Yaris, met een 1,5-liter driecilinder Atkinson-benzinemotor en een elektromotor die samen 116 pk leveren. Over het verbruik heeft Toyota nog niets bekendgemaakt, maar tijdens onze test van de Yaris viel al op dat de aandrijflijn vooral in de stad enorm zuinig is. Met name omdat hij dan nauwelijks de benzinemotor gebruikt.

Kunststof carrosseriedelen en dakrails

De Toyota Yaris Cross Adventure voldoet aan het typische softroader-signalement. Hij is aangekleed met wat meer kunststof 'beschermingsdelen' op de carrosserie en heeft in zilver gespoten dakrails. Zijn interieur is afgewerkt met leer (op het stuur en de pool), nepleer (op de stoelen) en Brass Gold-details op het dashboard en de deurpanelen.

Gelimiteerde Yaris Cross Launch Edition

De duurdere uitvoeringen van de Toyota Yaris Cross zijn voorzien van led-verlichting achter (plus dynamische richtingaanwijzers). De gelimiteerde Launch Edition staat aan de top van het leveringsprogramma, met standaard een elektrisch bedienbare achterklep met 'kicksensor', een head-up display, een Brass Gold-carrosserie met zwart dak en 18-inch lichtmetalen wielen.