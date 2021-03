Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 12

+ Top - Waarom de elektrische Volkswagen ID.3 ineens 5700 euro goedkoper wordt

Tot nu toe was de Volkswagen ID.3 alleen leverbaar met de 58 kWh Pro-batterij en een actieradius van maximaal 425 kilometer. Per direct introduceert Volkswagen een nieuwe variant van zijn elektrische hatchback. Met zijn 45 kWh Pure-accu wordt de ID.3 precies 5700 euro goedkoper (lees: minder duur). Maar invloed op de actieradius heeft de kleinere batterij natuurlijk ook …

+ Top - Alpina B8 Gran Coupé laat de BMW M8 in het stof achter

Wil je de spierballen van een BMW M8 Gran Coupé, maar ook de overdaad en het comfort van een BMW 7-serie? Dan heeft Alpina nu een fijne oplossing voor je. In de Alpina B8 Gran Coupé heb je meer vermogen en koppel onder je voet dan in een M8 en baadt je tegelijk in een cocon van het fijnste leer en hout.

+ Top - Nieuwe DS 4 La Première legt snelle beslissers in de watten

Ben je er al uit of je de nieuwe DS 4 zou willen hebben? Beslis dan snel, want early adopters worden door DS Automobiles in de watten gelegd met deze extra rijk aangeklede DS 4 La Première.

- Flop - De Citroën e-C4 verbruikt veel meer stroom dan de Peugeot e-2008

350 kilometer is de officiële actieradius van de Citroën e-C4 met 50 kWh-accupakket. Wat blijft daarvan over als je met 100 of 130 km/h over de snelweg rijdt? Wij testen het stroomverbruik van de elektrische Citroën C4!

- Flop - Datalek: gegevens van miljoenen Nederlandse autobezitters op straat

De gegevens van miljoenen Nederlandse autobezitters liggen op straat. Ze zijn gestolen bij een ICT-bedrijf dat diensten aanbiedt aan autogarages. De gelekte data - met daarin NAW-gegevens, e-mailadressen, kentekens, telefoonnummers en geboortedata - wordt te koop aangeboden op een hackersforum.

- Flop - Zo gevaarlijk is Tesla Full-Self Driving Beta op de openbare weg

In de Verenigde Staten heeft Tesla zo'n duizend auto's uitgerust met een opgewaardeerd Autopilot-systeem. De toevoeging heet officieel Autosteer on City Streets, maar wordt ook wel Tesla Full Self-Driving Beta genoemd. En hoe misleidend die naam is, zien we in deze video, waarin een Model 3 als een dronken automobilist door Oakland waggelt en de ene levensgevaarlijke manoeuvre na de andere uithaalt.