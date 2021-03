Bentley bouwt in 100 jaar net zoveel auto's als Toyota in één week

Toyota produceert bijna 9 miljoen auto's per jaar, wat neerkomt op ruim 173.000 per week. Dus als je daar nog één productiedag bij optelt, komt je op 200.000. Bentley had voor dat aantal dus meer dan 100 jaar nodig (het bedrijf werd in januari 1919 opgericht). Al moeten we eerlijk zeggen dat de echte serieproductie bij Bentley pas in 2003 werd opgestart. Van de 200.000 gebouwde Bentleys verlieten er precies 154.396 in de afgelopen 18 jaar de fabriek.

Pas in 2003 begon de echte serieproductie bij Bentley

In 2003 werd de Volkswagen Group volledig eigenaar van Bentley en begon de introductie van nieuwe modellen, zoals de Bentley Continental GT (met 80.000 verkochte exemplaren het grootste succesnummer), de Bentley Flying Spur (40.000 stuks) en de Bentley Bentayga (25.000 stuks). Tussen 1919 en 2002 leverde Bentley slechts 44.418 auto's af. De oudste nog bestaande Bentley is de EXP 2 uit 1920, die voor de gelegenheid naast de 200.000ste werd gezet.

Bentley wil in 2030 alleen maar elektrische auto's bouwen

Bentley levert nu vooral brandstofverslindende V8- en W12-motoren. Maar vanaf 2026 moet daar verandering in komen. In het leveringsprogramma van Bentley moeten dan alleen nog maar plug-in hybrides en volledig elektrische modellen staan. Vanaf 2030 beschikt 100 procent van alle nieuwe Bentleys over elektrische aandrijving. De enige plug-in hybride die nu in de prijslijst staat, is de Bentley Bentayga Hybrid, met een 3,0-liter V6, een elektromotor, en een systeemvermogen van 449 pk en 700 Nm koppel.