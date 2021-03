Hoe duurder de auto, hoe vager zijn ontwerpers praten. Wij hebben geen geduld voor ‘de diepere betekenis van het contrast tussen warm en koud’ en vertellen je 7 dingen die ons zijn opgevallen aan de Mercedes EQS. Zonder poeha.

1. De Mercedes EQS is super gestroomlijnd

De Mercedes EQS is een fractie groter dan de huidige S-klasse. Van de bovenkant bekeken, heeft-ie een druppelvorm. Combineer dat met een gladde carrosserie zonder vouwen of naden, en je hebt ’s werelds meest aerodynamische productieauto. Een lage luchtweerstand betekent dat je verder komt op een acculading stroom (tot wel 700 kilometer) en dat horen we graag.

2. Ontwerpers worstelen met de motorkap

De motorkap van de Mercedes EQS is een clamshell, wat betekent dat-ie van helemaal van wielkast naar wielkast loopt. De ontwerpers benadrukken hoe lastig het wel niet is om zo’n complexe vorm van aluminium te maken. Grappig genoeg hoorden we de ontwerpers van Hyundai niet klagen bij de onthulling van de Ioniq 5 en zijn clamshell-motorkap.

3. Geen grille is geen gezicht

Elektrische auto’s hebben geen klassieke grille nodig. Toch krijgt de Mercedes EQS een grote, dichte grille. Waarom? "Elke Mercedes moet een gezicht hebben." Dat komt niet helemaal als een verrassing, want de Mercedes EQC en Mercedes EQA hebben ook een dichtgesmeerd gezicht.

4. Mercedes EQS Hyperscreen is gaaf

Het dashboard van de EQS is bedekt met een reusachtig beeldscherm. Het lijkt erop dat het display is opgebouwd uit drie kleinere beeldschermen, evengoed ziet het er hightech uit. Vind je al die pixels maar niks, dan kun je terugvallen op een dashboard in de vertrouwde stijl van de S-klasse. Dus met een vrijstaand touchscreen in het midden.

5. Het elektrische vlaggenschip heeft een scheepsdek

Inhakend op punt 4: als je kiest voor het S-klasse-dashboard met een centraal touchscreen, blijft er veel ruimte over voor hout. Dit is geen grap: de houtversiering op het dashboard heet zelfs Scheepsdek.

6. Hij heeft toch een prominente middenconsole

We waren benieuwd of Mercedes het voorbeeld van de Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya en Volkswagen ID.4 zou volgen en voor een kleine middenconsole met een vlakke vloer zou kiezen. Eerst was dat wel de bedoeling, maar de ontwerpers kozen voor een compromis: een zwevende middenconsole. Dat ziet er mooi en sportief uit, en geeft je voeten toch veel vloerruimte.

7. De Mercedes EQS klinkt als een vulkaan

Hoe klinkt een Mercedes EQS en wat hoor je als je erin rijdt? Niet minder dan 250 deskundigen bogen zich over deze kwestie. Hun antwoord: sowieso niet het geluid van een nep-verbrandingsmotor. Nee, in het elektrische topmodel van Mercedes kies je uit drie ‘geluidwerelden’.

Als je een nette directeur bent, ga je voor minimale feedback. Dus een pingeltje hier en een zoefje daar. Maar als je vuurwapens verkoopt op de zwarte markt, schakel je ‘Roaring Pulse’ in. Als je dan het gaspedaal vloert, hoor je het in de cabine brullen en donderen alsof er een vulkaan uitbarst.



De Mercedes EQS wordt binnenkort onthuld, gaat deze zomer in productie en wordt eind dit jaar uitgeleverd aan klanten.