De nog naamloze elektrische Seat - waar we een paar dagen geleden over schreven - gaat pas in 2025 in de verkoop. Er komt - zo interpreteren wij de persinformatie van Seat - ook een Volkswagen- en Skoda-versie van. "Het is onze ambitie om meer dan 500.000 elektrische stadsauto's per jaar in Barcelona te produceren, ook voor de Volkswagen Groep", zegt Seat-topman Wayne Griffiths. "Zo'n 70 jaar geleden hebben we Spanje op wielen gezet. Nu willen we Spanje elektromobiliseren."

Er komt vast een Skoda-versie van de Volkswagen ID.3

Tegen Automotive News zei Skoda-baas Thomas Schäfer dat er een compacte elektrische auto onder de Skoda Enyaq komt. Hij wilde niet zeggen of het een variant van de Volkswagen ID.3 wordt, maar wel dat het model samen met de andere Volkswagen-merken is/wordt ontwikkeld. Het is dus waarschijnlijk dat het wel gewoon een ID.3-afgeleide is. Bovendien nemen we aan dat er eveneens kleinere EV's van Skoda beschikbaar komen: een opvolger van de Skoda Citigo-e iV bijvoorbeeld.

Elektrische Skoda Enyaq iV is er vanaf 40.780 euro

Die laatste is niet meer leverbaar. Wat betekent dat de enige elektrische auto in het Skoda-leveringsprogramma momenteel de Enyaq is. Hij is technisch gelijk aan de Volkswagen ID.4 en is er in twee varianten: als 58 kWh (180 pk, 390 kilometer range) en als 77 kWh (204 pk, 537 kilometer range). De Skoda Enyaq iV is er vanaf 40.780 euro. Voor het basismodel van de Volkswagen ID.4 moet je minimaal 40.690 euro neertellen. Maar die uitvoering heeft slechts een 52-kWh batterij, een vermogen van 148 pk en een actieradius van 344 kilometer.