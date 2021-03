Na 7 uur ‘s avonds uur lekker 130 km/h rijden op de snelweg? Vergeet het maar. De topsnelheid van de Dacia Spring bedraagt 125 km/h. Een oplaadkampioen is de Roemeen evenmin: het gaat met een snelheid van 30 kW. Trager kan bijna niet. Verder lijkt hij ruim, maar is hij in werkelijkheid 60 centimeter korter, 18 centimeter smaller en 20 centimeter lager dan de Dacia Duster. Pas maar op dat je er niet over struikelt als je de elektrische mini-suv later dit jaar bij de dealer gaat bekijken.

In 2030 rollen alleen nog elektrische auto's van de band

En dat terwijl vrijwel elk merk tegenwoordig hetzelfde roept: in 2030 rollen er alleen nog maar elektrische auto’s van de band. Alleen al sinds januari spraken drie merken deze ambitie uit: Ford (voor de Europese tak), Jaguar en Volvo. Jaguar wil zelfs al in 2025 volledig elektrisch zijn. Het klinkt mooi, maar er zijn nog grote stappen te zetten. En dan heb ik het niet eens over de zeer matige prestaties van EV’s bij winterweer (kleine actieradius, traag opladen).



In Nederland zit de elektrische auto in een impasse

Ik doel nu vooral op de prijs: áls je al een Dacia Spring kunt betalen, krijg je een auto waarbij de boekhouders nadrukkelijk de rode pen hebben gehanteerd. Zelfs bij ‘goedkope’ Chinese merken als Aiways en Seres ben je bijna 40.000 euro kwijt voor een elektrische auto. Dat is meer dan het modale jaarinkomen van de gemiddelde Nederlander (36.500 euro). In Nederland zit de EV in een impasse, nu ook de immer calculerende zakelijke rijder is afgehaakt vanwege de hogere bijtelling (12 procent tot 40.000 euro).

Nederlandse overheid moet gul gaan subsidiëren

Eigenlijk is de elektrische auto dus voor geen enkele Nederlander aantrekkelijk. Er is werk aan de winkel. Voor de automerken, die de kopers niet moeten afschepen met een uitgeklede auto die trager is dan een Lada 1200 S uit 1985. Maar vooral voor de overheid. Die moet er - bijvoorbeeld door gul te subsidiëren - voor zorgen dat de EV betaalbaar wordt. Anders zijn we over een paar jaar terug in de begintijd van de auto, toen het een exclusief speeltje was voor de rijken.