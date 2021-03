Vaarwel, Ford Mondeo! Het was leuk je gekend te hebben ...

De Ford Mondeo werd in 1993 geïntroduceerd als 'wereldauto'. Hij verving in Europa de Ford Sierra, in Noord-Amerika de Ford Tempo en in Azië en Australië de Ford Telstar. De eerste generatie Mondeo - leverbaar als sedan, liftback en stationwagon - was qua uiterlijk erg saai, maar kreeg in 1996 een opzienbarende facelift: met een ovale grille en enorme koplampen en achterlichten. In de Verenigde Staten ging de Mondeo door het leven als Ford Contour en Mercury Mystique.

Tweede Ford Mondeo was geen wereldauto meer

De tweede generatie werd in 2000 gepresenteerd, was een stuk groter dan zijn voorganger, en kon wederom worden besteld als sedan, liftback en stationwagon. Een echte wereldauto was de Mondeo niet meer, want in Noord-Amerika koos Ford voor een ander model in de mid-size-klasse: de Ford Fusion. Het sportieve topmodel van de Mondeo-reeks was de ST220, met een 226 pk sterke 3,0-liter V6 aan boord. Van 0 naar 100 km/h ging in 7,4 seconden. De topsnelheid van de ST220 was 250 km/h.

Ster in de James Bond-film Casino Royale

Ford maakte de derde generatie Mondeo wéér groter. Hij stond op het platform van de Ford Galaxy en S-Max, dat ook door Volvo is gebruikt voor de tweede S80. Het Kinetic-design van de Mondeo was gebaseerd op dat van de Ford Iosis-concept car uit 2005. Maanden voor de onthulling van de Mondeo schitterde het model al in de James Bond-film Casino Royale. Wederom werd de Mondeo niet in Noord-Amerika verkocht. Daar hadden ze nog steeds de Fusion.

Ford gaat zich richten op suv's en crossovers

Met de tweede generatie daarvan (2012 - 2020) deelt de huidige Ford Mondeo een groot deel van zijn techniek. Ford stopt met het model omdat de populariteit van suv's en crossovers nog steeds groeit. In de Verenigde Staten heeft Ford al eerder besloten zich vooral daar op te richten. Vorig jaar bestonden de Europese Ford-verkopen voor 39 procent uit suv's en crossovers. Bovendien wil Ford zich gaan richten op elektrificatie. In 2026 moet het leveringsprogramma alleen nog bestaan uit volledig elektrische auto's en plug-in hybrides.