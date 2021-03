Alpina is een nichefabrikant die al decennialang modellen van BMW verfijnd. Een Alpina B5 bijvoorbeeld is nagenoeg even krachtig als een BMW M5, maar legt de nadruk vooral op reiscomfort. Een BMW M is harder, meer gefocust. In een Alpina kun je continenten doorkruizen. Met onder je voet zeeën van koppel en een onderstel dat je zachtjes over oneffenheden wiegt.

Dezelfde 4,4-liter V8 als de BMW M8

De Alpina B8 Gran Coupé heeft dezelfde 4,4-liter twinturbo V8 onder de motorkap als de BMW M850i en BMW M8. In die laatste twee is het blok respectievelijk 530 en 600 pk sterk, bij hetzelfde koppel van 750 Nm. Met een vermogen van 621 pk en 800 Nm koppel laat de Alpina dus zelfs de M8 achter zich. In vergelijking met de BMW M8 Competition (625 pk en 750 Nm) komt hij 4 pk tekort, maar is hij wel 50 Nm sterker.

Alpina B8 Coupé haalt 324 km/h

De superieure cijfers van de Alpina zie je niet terug in de sprintcijfers. De B8 Gran Coupé gaat in 3,4 seconden naar 100 km/h en moet daarmee de BMW M8 (3,2 tellen) en M8 Competition (3,3 tellen) voor laten. Wat topsnelheid betreft, is de Alpina ze allemaal de baas. BMW begrenst de M8 en M8 Competition standaard op 250 km/h en staat maximaal 305 km/h toe (bij het optionele M Driver's Package). De Alpina haalt 324 km/h.

Alpina is ruim 100 kilo zwaarder

Dat de Alpina op de sprint naar 100 km/h iets minder snel is, heeft deels met het gewicht van de auto te maken. De B8 Gran Coupé legt 2175 kilo in de schaal. En daarmee is hij ruim 100 kilo zwaarder dan de BMW M8. Alpina heeft de B8 voorzien van grotere turbo's, betere intercoolers, remmen van Brembo, een aangepaste achttraps automaat van ZF, een sportuitlaatsysteem, een gewijzigd onderstel, en meer.

Traditionele twintigspaaks Alpina-wielen

Typisch Alpina is ook het uiterlijk, dat relatief subtiel is aangekleed met een diepere kinspoiler, een kofferbakrandje, vier uitlaatpijpen en natuurlijk de traditionele twintigspaaks lichtmetalen wielen (nu 21-inch). In het interieur vind je onder meer digitale klokken met een blauwe achtergrond en een typeplaatje op de middenconsole met daarop het productienummer.