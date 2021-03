Wist je dat de oudste rotonde ter wereld al uit 1768 stamt?

De oudste rotonde ter wereld ligt in Engeland

The Circus in de Britse plaats Bath uit 1768 geldt als de oudste rotonde ter wereld. The Circus was niet ontworpen als verkeersplein, maar als een ring van prestigieuze herenhuizen. Moderne rotondes zoals we die nu kennen, werden in de jaren 60 voor het eerst ontworpen door het Britse Transport Research Laboratory.

Aantal rotondes in Nederland geëxplodeerd

Eind jaren negentig telde Nederland nog maar zo'n 1500 rotondes, momenteel zijn dat er ruim 5500. De meeste liggen binnen de bebouwde kom.

Keizer Karelplein in Nijmegen is gevaarlijk

Voorheen noemden we grote rotondes nog 'verkeersplein'. Wie op het plein reed, moest voorrang verlenen aan verkeer van rechts. Het Keizer Karelplein in Nijmegen is nog een verkeersplein van de oude stempel. Het werd in 2018 uitgeroepen tot gevaarlijkste verkeerslocatie van Nederland. Tegenwoordig heeft het verkeer op de rotonde meestal voorrang, wat geregeld wordt met borden.

Rotondes leiden tot minder verkeersslachtoffers

Volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid leidt een rotonde tot 46 procent minder ernstige verkeersslachtoffers dan een kruispunt. Ook zorgen rotondes voor een betere doorstroming van het verkeer, waardoor de uitstoot en lawaaioverlast worden verminderd. Ongevallen op rotondes komen meestal door onoverzichtelijkheid en verwarring over de voorrangsregels. Met name als er ook fietsers op de rotonde komen.

Hoe richting aangeven op een rotonde

Alleen als je de rotonde verlaat, ben je verplicht om richting aan te geven. Veel rijinstructeurs adviseren hun leerlingen om bij het oprijden van een rotonde met links te knipperen als ze driekwart rond willen. In sommige landen is dit verboden.

De turborotonde is de laatste jaren in opmars

Tegenwoordig zijn er vele soorten rotondes: de gewone enkelstrooks rotonde, de dubbel- of meerstrooks rotonde en de ovale 'ovatonde'. De laatste jaren is de meerstrooks turborotonde in opmars. Hier moet je voor het oprijden al de juiste rijstrook te kiezen. Dit voorkomt snijacties óp de rotonde. Enkelstrooks rotondes in de bebouwde kom worden ook wel minirotondes genoemd.

De Magic Roundabout in het Engelse Swindon

De beruchtste rotonde ter wereld is de in 1972 aangelegde Magic Roundabout in Swindon (GB). Het is één grote rotonde waarvan de vijf zijtakken elk vijf minirotondes bevatten.