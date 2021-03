Nieuwe DS 4 La Première legt snelle beslissers in de watten

DS staat iets hoger op de automobiele ladder dan Citroën. Of althans, dat wil DS staan … Het modellengamma was jarenlang vrij karig - met alleen de DS 3 Crossback en DS 7 Crossback - maar nu begint er schot in de zaak te komen. Dit is de nieuwe DS 4. Hij is niet meer een excentrieke kruising tussen een hatchback en suv als zijn voorganger, maar een C-segmenter die zijn pijlen duidelijk op de BMW 1-serie en Mercedes A-klasse richt.

DS 4 als hatchback en als crossover-achtige

En zoals dat gaat tegenwoordig, is de DS 4 natuurlijk niet zomaar een premium middenklasser. Volgens DS is de auto een "ambitieuze suv-coupé" én een "traditionele hatchback". Feit is dat de DS 4 in twee varianten op de markt komt: als vijfdeurs hatchback en als opgehoogde, crossover-achtige DS 4 Cross.

DS 4 is langer dan een BMW 1-serie

Hij volgt de DS-designtaal die is ingezet met de DS 3 Crossback, DS 7 Crossback en DS 9. En dat betekent een zeshoekige grille, priemende koplampen, scherpe vouwen en geknepen achterlichten. De DS 4 is bovendien een redelijk forse auto, met een lengte van 4,4 meter, een breedte van 1,83 meter en een hoogte van 1,47 meter. Daarmee is de Fransman 8 centimeter langer dan een BMW 1-serie.

Topversie is een 225 pk sterke plug-in hybride

Als de DS 4 op de markt komt - pas in het vierde kwartaal van dit jaar - dan is hij er in drie motorversies: met een benzinemotor met 130 pk of 180 pk én als plug-in hybride. Die laatste komt tot een gecombineerd vermogen van 225 pk en kan op zijn 12,4 kWh-batterij maximaal 50 kilometer volledig elektrisch rijden. Standaard zijn alle DS 4's uitgerust met een achttraps automaat.

DS 4 La Première leverbaar in grijs of wit

De DS 4 La Première is alleen leverbaar als E-Tense 225 plug-in hybride in de kleuren Gloss Grey of Crystal Pearl (parelwit), met een zwart dak. Je kunt een La Première herkennen aan zijn specifieke grille, zijn badge met het cijfer 1 erop en zijn hoogglans zwarte exterieuraccenten. Hij staat op speciale 19-inch Sevilla-wielen.

Interieur is afgewerkt met hout en leer

In het interieur is het vooral leer dat de klok slaat, met nappaleer op bijna alle oppervlakken en hier en daar een randje echt essenhout. De stoelen zijn afgewerkt in een horlogebandstructuur. Ze hebben een verwarmings-, verkoelings- en massagefunctie. Verder beschikt de DS 4 La Première - waarvan de prijs nog niet bekend is - over een head-up display, een infotainmentsysteem met gebarenbediening en een actief onderstel.