Waarom er zoveel auto-inbraken waren in juli, augustus en september 2020

De coronamaatregelen lijken een sterke invloed te hebben op het aantal auto-inbraken, blijkt uit cijfers van Independer. Zo nam het aantal inbraken tijdens de eerste lockdown in 2020 af met gemiddeld 16,7 procent (in vergelijking met een jaar eerder). Terwijl in de maanden januari en februari (vóór de lockdown) het aantal incidenten juist steeg met respectievelijk 7,7 en 12,8 procent.

Auto-inbraken stijgen en dalen door de lockdown

Na de eerste lockdown nam het aantal auto-inbraken weer toe. Van juli tot en met september werden 9,1 procent meer incidenten gemeld dan in 2019. En zo gaat het op en neer. Want tijdens de huidige lockdown blijven auto-inbrekers weer meer thuis. Van oktober 2020 tot en met februari 2021 werd er gemiddeld 28,7 procent minder vaak ingebroken in auto’s ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

In Zeeland en Drenthe werd juist meer ingebroken

Als we naar heel 2020 kijken, dan zien we dat er onder de streep een daling is overgebleven; er werden vorig jaar gemiddeld genomen 6,7 procent minder auto-inbraken gepleegd. De regionale verschillen zijn groot. In de provincie Limburg ging het aantal inbraken met 22,3 procent omlaag, in Groningen met 21,6 procent en in Flevoland met 19,5 procent. In Zeeland en Drenthe waren er juist 54,7 en 30,5 procent méér inbraken.

Bron: Independer