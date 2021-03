Elektrische Jeep Wrangler Magneto: Zijn er laadpalen in de wildernis?

Jeep onthult vier studiemodellen tijdens de Easter Jeep Safari, maar twee ervan zijn gewoon dik aangeklede versies van de Jeep Wrangler en Jeep Gladiator (de pickupversie van de Wrangler). Veel interessanter is de Jeepster Commando Beach - een gerestaureerde en gepimpte klassieker - en de Jeep Wrangler Magneto.

Vier batterijen met capaciteit van 70 kWh

De X-Men-achtige naam verraadt het al: onder de karakteristieke Wrangler-koets van de Magneto ligt een volledig elektrische aandrijflijn. De auto is gebaseerd op een Jeep Wrangler Rubicon en beschikt nu over vier batterijen met een gecombineerde capaciteit van 70 kWh. Ze liggen her en der verspreid voor een zo goed mogelijke gewichtsverdeling.

Elektrische Jeep Wrangler met handbak

Voor de aandrijving van de Jeep Wrangler Magneto zorgt een elektromotor met 285 pk en 370 Nm, die gek genoeg is gekoppeld aan een handbak. De aandrijfkrachten gaan via die zestraps transmissie en een tussenbak met twee verzetten naar beide assen. De Jeep Wrangler Magneto heeft dus vierwielaandrijving. Hij gaat in ongeveer 6,8 seconden van stilstand naar 60 mph (96 km/h). De actieradius is niet bekend.

Jeep Wrangler Magneto in wit met blauw

Visuele hints dat de Magneto elektrisch is, zijn er nauwelijks. Hij ziet er uit als iedere andere Wrangler Rubicon, maar dan zonder uitlaat. Jeep heeft hem aangekleed met een lichtblauwe contrastkleur, een opgehoogd onderstel, een lier, een rolkooi, opgewaardeerde lichten en terreinbanden om 17-inch lichtmetalen wielen.