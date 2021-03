Seat gaat de elektrische Dacia Spring dwarszitten! Maar pas in 2025 ...

Waarom halen we de Dacia Spring Electric aan? Omdat die door Dacia duidelijk als stadsauto wordt gepresenteerd en met een vanafprijs van 17.890 euro in dezelfde klasse opereert. De nog naamloze elektrische Seat gaat in 2025 tussen de 20.000 en 25.000 euro kosten. Er komt - zo interpreteren wij de persinformatie van Seat - ook een Volkswagen- en Skoda-versie van. "Het is onze ambitie om meer dan 500.000 elektrische stadsauto's per jaar in Barcelona te produceren - ook voor de Volkswagen Groep", zegt Seat-topman Wayne Griffiths. "Zeventig jaar geleden hebben we Spanje op wielen gezet. Nu willen we Spanje elektromobiliseren."

Cupra Tavascan wordt elektrisch en komt in 2024

En dat gebeurt niet alleen met Seat, maar ook met het sportieve submerk Cupra. De Cupra Tavascan - een studiemodel uit september 2019 - gaat in productie als elektrische auto. De crossover komt op het bekende MEB-platform van Volkswagen te staan en deelt dus zijn technische basis met de Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq iV. Cupra introduceert dit jaar al zijn eerste volledig elektrische model: de Cupra Born. Die is gebaseerd op de Volkswagen ID.3. Seat en Cupra verkochten vorig jaar een kwart minder auto's (427.000) en draaiden 418 miljoen euro verlies. Het doel van het bedrijf is om dit jaar weer winstgevend te zijn.