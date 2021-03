Politiek is een kinderachtig spelletje. Omdat de Verenigde Staten Huawei allerlei sancties heeft opgelegd, komt China nu met beperkingen voor Amerikaanse bedrijven. Afgelopen week hebben vertegenwoordigers van beide landen elkaar gesproken in Anchorage, Alaska. Dat verliep niet bijzonder soepel. China beschuldigde Amerika onder andere van het tegenwerken van Chinese techbedrijven. Net als andere Chinese bedrijven heeft Huawei nauwe banden met de overheid. Veel landen verdenken Huawei ervan te spioneren voor China.

Tesla-bezitters moeten hun auto buiten militaire bases parkeren

Om de kritiek op de Verenigde Staten kracht bij te zetten, heeft China nu de modellen van Tesla onder vuur genomen. Net als andere nieuwe auto's hebben Tesla's meerdere camera's aan boord, onder meer ter ondersteuning van de elektronische rijassistenten. Maar volgens het Chinese ministerie van Defensie kunnen ze worden gebruikt voor spionage. Daarom mogen bezoekers van een militaire basis met een Tesla niet meer naar binnen. De auto moet buiten de basis worden geparkeerd.

China spioneert zelf op zijn bevolking met voertuigdata

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, zullen we maar zeggen. Want China weet alles van het spioneren met auto's. Fabrikanten die toegang willen tot de Chinese markt, moeten voertuigdata afstaan aan de overheid. Moderne auto's verzamelen constant informatie met hun sensoren en camera's, onder meer over de locatie van de auto en het gebruik ervan. Van alle in China verkochte auto's moeten de merken die data doorgeven aan de Chinese overheid. Dat geldt sinds 2016.