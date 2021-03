Waarom de elektrische Volkswagen ID.3 ineens 5700 euro goedkoper wordt

Wil je een Volkswagen ID.3, dan heb je nu de keuze uit negen varianten: drie met een 45 kWh-batterij en zes met de bekende 58 kWh-accu. Om met die laatste te beginnen: de ID.3 Life en Business zijn er met 145 of 204 pk, de ID.3 Tech en Max alleen met de sterkste elektromotor. De Life kostte voorheen 37.890 euro, maar daar is nu 1000 euro vanaf gegaan. De Business, Tech en Max zijn er vanaf respectievelijk 41.190, 45.390 en 47.690 euro. Allemaal hebben ze de 58 kWh Pro-batterij en een bereik van maximaal 425 kilometer. Al haalt de Volkswagen ID.3 - waarover de laatste tijd veel klachten zijn - die afstand met geen mogelijkheid, zo ontdekten we in onze actieradiustest.

Volkswagen ID.3 met 45 kWh-batterij is 5 pk sterker

Nieuw is dus de Volkswagen ID.3 met 45 kWh-accu. Vreemd genoeg heeft zijn elektromotor 5 pk meer vermogen dan de instap-ID.3's met 58 kWh-batterij (later volgt nog een minder sterke versie, zo meldt Volkswagen). De actieradius van de ID.3 45 kWh komt uit op maximaal 351 kilometer. Het naamloze instapmodel kost 32.190 euro, maar dan ben je beperkt in je snellaadcapaciteit, die op 50 kW ligt. Ga je voor de ID.3 City of Style (34.790 of 39.390 euro), dan gaat die snelheid omhoog naar 100 kW. De minst dure Volkswagen ID.3 - en ook de ID.3 City - staan op 18-inch stalen wielen met wieldoppen. Oef! De armoede …

Met volledige vanafprijs in de lage bijtelling van 12 procent

Standaard is de ID.3 45 kWh best rijk uitgerust: met adaptieve cruisecontrol, Lane Assist, parkeersensoren voor en achter, led-koplampen, automatische airco met één zone en een 10-inch multimediascherm met navigatiesysteem. Het kleinere accupakket is aan een wallbox of publieke laadpaal in ongeveer 7,5 uur volledig op te laden. Alle ID.3's, behalve het basismodel, kunnen met 100 kW snelladen. Dan is de 45 kWh batterij in ongeveer 40 minuten van 5 procent laadniveau naar 80 procent op te laden. Uiteraard valt het nieuwe Volkswagen ID.3-model met zijn volle vanafprijs in de lage bijtelling van 12 procent.