Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 11

- Top: Franse schone! De nieuwe Peugeot 308 is een designhoogstandje

De huidige Peugeot 308 is al een tijdje over zijn houdbaarheidsdatum. We hebben eraan geproefd, eraan geroken, maar nee … het is toch echt tijd voor de prullenbak. Zijn opvolger staat al klaar en stemt ons positief met zijn expressieve design. Want wat een schoonheid is de nieuwe Peugeot 308 zeg!

- Top: Dit is de elektrische BMW i4! En hij komt 590 kilometer ver

We weten nu ook gelijk hoe de nieuwe BMW 4-serie Gran Coupé eruit komt te zien, want deze BMW i4 is daar simpelweg de volledig elektrische versie van. BMW geeft nog weinig details prijs van de stekkersedan (nee, we gaan niet 'vierdeurs coupé' zeggen), maar wel is bekend dat hij op een volle acculading maximaal 590 kilometer ver komt.

- Top: Opvolger van de Toyota Aygo (2022) is HUGE

De Toyota Aygo houdt dapper stand in het A-segment. Waar de Volkswagen Up-drieling en de Renault Twingo geen opvolger krijgen, wordt in 2022 gewoon een nieuwe Aygo geïntroduceerd. Zonder Peugeot en Citroën deze keer. Dat huwelijk liep op de klippen.

- Top: Is de elektrische Alpha Wolf de gaafste pickup op de markt?

Nou, nee … want de elektrische Alpha Wolf is nog niet op de markt. Maar als hij dat over twee jaar wél is, trekken wij meteen onze portemonnee. Want kijk toch eens naar het ding! Wat een geweldige mix van retro en nieuw. Bovendien is hij niet zo belachelijk groot als die Amerikaanse full-size pickups: de Ford F-150, Ram 1500 en Chevrolet Silverado.

- Flop: Deze afgetrapte Volvo V70 kopen? Dat kost je dan 20 miljoen dollar!

De particuliere verkoper van deze Volvo V70 is zelfs trots op de prijs die hij voor zijn oude stationwagon vraagt. 'De duurste Volvo ter wereld is te koop', schrijft hij boven de advertentie. Want hij wil precies 20 miljoen dollar hebben voor zijn V70. Dit is waarom …

- Flop: Ouch! Dit kan er gebeuren als je een Jeep Wrangler verkeerd sleept

Het verwrongen hoopje metaal waar je hier naar kijkt, was ooit de 3,5-liter V6 van een gloednieuwe Jeep Wrangler. De motor is finaal in de soep gelopen nadat de eigenaar zijn terreinwagen achter zijn camper aan sleepte (dat is vrij normaal in de Verenigde Staten). Hij zag daarbij echter één ding over het hoofd. En dat deed de Wrangler de das om.

- Flop: Tesla geeft toe: Full Self-Driving Beta-optie is helemaal niet zelfrijdend

Wil je een Tesla kopen/leasen? Dan kun je voor 7500 euro de Full Self-Driving Capability aanvinken op de optielijst. Ontzettend misleidende naam natuurlijk, want zelfs de recent uitgerolde FSD Beta is niet zelfrijdend. En dat geeft Tesla stiekem gewoon toe.

- Flop: Geen 'Made in Holland' meer! Tesla stopt met assemblage in Tilburg

In Tilburg staat een autofabriek van Tesla. Daar worden de Tesla Model S en Tesla Model X voor Europa in elkaar gezet. Maar niet voor lang meer. Tesla stopt zeer binnenkort met de assemblage in Nederland, waardoor er bijna honderd medewerkers op straat komen te staan.