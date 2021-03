Ruim 5 procent van de rijscholen over de kop door coronacrisis

Het vakblad Rijschoolpro dook in de cijfers van de Kamer van Koophandel en ontdekte dat het aantal rijscholen in het afgelopen jaar flink is gedaald. Voor de uitbraak van het coronavirus waren het er iets meer dan 8900. Nu zijn daar nog zo'n 8400 van over. In 2020 zijn 430 rijscholen gestopt, dit jaar kwamen er tot nu toe nog eens 68 bij.

Rijscholen demonstreerden op Binnenhof

Vorig jaar in de zomermaanden waren rijlessen toegestaan en konden leerlingen examen doen. In de lockdown daarvoor en daarna mochten de rijscholen niet open. Eind februari demonstreerden zo'n tweehonderd rijscholen in Rijswijk en Den Haag, vlakbij het hoofdkantoor van het CBR en bij het Binnenhof. Ze wilden de politiek laten weten dat ze het water aan de lippen staat.

Enorme wachtlijsten voor een CBR-examen

Sinds begin maart mogen er weer rijlessen worden gegeven. Leerlingen die een examen hadden staan dat niet doorging door de lockdown, krijgen bij het CRB voorrang. De wachttijd voor een praktijkexamen is momenteel 20 weken. Volgens het CBR moeten er - als het slagingspercentage zo laag blijft als nu - ongeveer 600.000 toetsen en examens worden ingehaald.