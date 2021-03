Help! Er zijn in Nederland niet genoeg laadpalen voor alle elektrische auto's

Nederland beschikt over 25 procent (!) van alle laadpalen in Europa. En daarmee is ons land de absolute koploper. Toch komt Nederland nog steeds publieke laadpalen tekort. Uit een analyse van vergelijkingssite Pricewise blijkt dat er gemiddeld één (semi-) openbare laadpaal per drie elektrische auto's is. In 2019 en 2020 is het aantal publieke laadpalen met 70 procent gestegen naar 63.000. Maar het aantal elektrische auto's stijgt harder: in 2020 alleen al met 140 procent ten opzichte van 2019.

Drenthe heeft de minste laadpalen per elektrische auto

Een kwart van alle openbare laadpalen in Nederland staat in de provincie Zuid-Holland (17.731), op de voet gevolgd door Noord-Holland (15.030). In Noord-Brabant en Utrecht staan respectievelijk 7758 en 7021 palen. Drenthe beschikt over het minste aantal laadpalen (732) en ook over het minste aantal laadpalen per elektrische auto; de verhouding is er 1 op 5. Zuid-Holland en Zeeland doen het in dat opzicht het beste, met gemiddeld 0,41 laadpaal per elektrische auto (1 op iets meer dan 2).