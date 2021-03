Opvolger van de Toyota Aygo (2022) is HUGE

Het leek zo'n goed huwelijk tussen Toyota, Citroën en Peugeot. In 2005 sloegen ze de handen ineen om aan een stadsauto te bouwen. De Peugeot 107 (vanaf 2014 heette hij 108), de Citroën C1 en de Toyota Aygo bestormden met z'n drieën de Nederlandse bestsellerlijsten. Alleen zagen de Fransen het verstandshuwelijk niet meer zitten: de C1 en 108 leveren te weinig op en krijgen geen opvolger. Toyota gaat nu alleen verder. De Aygo X-Prologue is een voorproefje van de nieuwe Toyota Aygo, die in 2022 definitief op de markt komt.



Aygo met camera's



De Toyota Aygo blijft dus trouw aan het Europese A-segment. Maar veel meer laat Toyota er niet over los. We moeten het doen met wat foto's van de Aygo X-Prologue. Het lijkt wel of Toyota een fietspomp heeft gebruikt om de huidige Aygo op te blazen. De nieuwe Aygo krijgt two-tone lak, zwart in combinatie met allerlei andere kleuren. Beetje Smart-achtig, maar we klagen niet, want dat staat hem goed. Vooral de enorme wielkasten zijn opvallend, zou Toyota het aandurven om ze op het productiemodel te behouden? CEO Akio Toyoda wil geen saaie auto's meer, dus wie weet ...



Toyota heeft zich er niet makkelijk van afgemaakt en heeft flink werk gemaakt van het uiterlijk. De koplampen lopen over de gehele breedte van de auto door. Bij de achterlichten paste Toyota dezelfde truc toe. Opvallend: in de buitenspiegel is een camera aangebracht, zodat je je rit van huis naar de supermarkt nog eens kunt terugkijken ... hee, wat doet de buurman daar bij de nieuwe buurvrouw?



Elektrische Toyota Aygo?

Hoewel Toyota nog niets over de Toyota Aygo heeft losgelaten, weten we al een paar dingen. Hij wordt groter dan de huidige, omdat hij op het nieuwe GA-B-platform staat, dat zijn debuut maakte op de Toyota Yaris. Een elektrische Toyota Aygo komt er waarschijnlijk niet, de Japanners melden alleen dat de Aygo een efficiënte verbrandingsmotor krijgt. Toyota meldt daarbij expliciet dat een auto in het A-segment bovenal betaalbaar moet zijn. En dat is bij elektrische auto's nu eenmaal een pijnpunt.



Voordat de Aygo op de markt komt, debuteert in september 2021 eerst de kleine suv Toyota Yaris Cross. Ook deze auto staat op het nieuwe GA-B-platform.