Is de elektrische Alpha Wolf de gaafste pickup op de markt?

Eind december berichtten we over de Alpha Ace: een ontzettend schattige retrocoupeetje met elektrische aandrijving. De maker ervan - de Alpha Motor Corporation - deed er in februari nog een schepje bovenop. Toen onthulde het bedrijf de fantastische Alpha Ace Jax (de offroadvariant van de Ace) en de Alpha Ace Performance Edition.

Alpha Ace is een elektrische Alpine A110-concurrent

De Alpha Motor Corporation is een Californische startup, die nu twee elektrisch voertuigen in ontwikkeling heeft. Er is de Alpha Icon - een compact bedrijfswagentje - en er is de Ace. Die laatste is 4,18 meter lang en daarmee zit hij 1 centimeter onder de Audi TT en is hij precies even lang als de Alpine A110.

Alpha Wolf doet denken aan klassieke Subaru Brat

De Alpha Wolf is gebaseerd op de Ace en doet ons qua uiterlijk wat denken aan een klassieke Subaru Brat of Nissan Hardbody. Je kunt hem straks bestellen met voorwielaandrijving of vierwielaandrijving. Volgens de Alpha Motor Corporation komt de Wolf tussen de 400 en 450 kilometer ver op een volle batterijlading (de accu is 75 kWh groot).

Elektrische pickup mag 1360 kilo trekken

Door zijn laadbak is de Alpha Wolf een stuk groter dan de Alpha Ace: de pickup meet 4,7 meter in de lengte. Ter vergelijking: een Ford Ranger - die ook hier in Nederland te koop is - is maar liefst 5,3 meter lang. Hoeveel vermogen de Alpha Wolf krijgt, is nog niet bekend, maar het is in ieder geval genoeg voor een sprint naar 100 km/h in 6,2 seconden. Met aan trekhaak erachter mag de Wolf een aanhanger van 1360 kilo trekken.

In Verenigde Staten een vanafprijs van 36.000 dollar

Als je in de Verenigde Staten woont, kun je al een Alpha Wolf bestellen. Je bent er dan wel erg vroeg mee, want de elektrische pickup komt pas in 2023 op de Amerikaanse markt. De voorlopige prijs is behoorlijk gunstig: 36.000 dollar. De diverse Alpha Ace-varianten liggen qua vanafprijs tussen de 32.000 en 48.000 dollar.