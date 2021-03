Deze afgetrapte Volvo V70 kopen? Dat kost je dan 20 miljoen dollar!

Het gaat natuurlijk niet om de Volvo V70 zelf - die krijg je er gratis bij - maar het gaat om het kenteken. Het is een zogeheten 'vanity plate': een persoonlijk kenteken. In onder meer België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kun je persoonlijke kentekens kopen. De Engelse Driver & Vehicle Licensing Agency (DVLA) begon er in 1989 mee en heeft er sindsdien 6 miljoen verkocht, voor in totaal zo'n 2 miljard pond. Er is zelfs een bloeiende 'tweedehandsmarkt'.

Kenteken op Volvo V70 al veertig jaar in de familie

De Amerikaanse staat New York begin eind jaren zeventig met het uitgeven van persoonlijke kentekenplaten. De vader van de verkoper kocht toen het kenteken: New York. "Eind jaren zeventig, toen ik mijn vader overhaalde om dit kenteken te bestellen, wist ik dat het speciaal zou worden", aldus de man. "Ik heb me alleen nooit gerealiseerd hoe speciaal." Het kenteken New York is veertig jaar lang in de familie gebleven en heeft in die tijd op zo'n veertig auto's gezeten.

Kopieën New York-kenteken verkocht in souvenirshops

Het kenteken op deze Volvo V70 is het enige straatlegale New York-kenteken dat er is. En in een stad als New York is er vast wel een multimiljonair die 20 miljoen dollar voor de plaat wil betalen. De verkoper noemt het kenteken in ieder geval een "onderdeel van de geschiedenis van New York". Kleine kopieën ervan worden in souvenirshops verkocht, maar voor de echte moet je op deze Volvo kijken. Overigens is 20 miljoen voor een plaat natuurlijk belachelijk. Voor zover wij weten, heeft nog nooit iemand dat voor een kenteken betaald.

20 miljoen voor een kentekenplaat is nog nooit gehaald

Om even naar de absolute extremen in Engeland te kijken: in 2014 telde iemand 400.000 pond, exclusief BTW, neer voor het kenteken 25 O, dat vervolgens op een Ferrari 250 SWB werd geplakt. Andere dure platen zijn 1 D (285.000 pond), 51 NGH (201.000 pond) en 1 RH (196.000 pond). Dat het nog veel krankzinniger kan, bewijst natuurlijk het Midden-Oosten. In Abu Dhabi betaalde iemand in 2008 precies 7,25 miljoen pond voor het Engelse kenteken 1.