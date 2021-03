Gaat het wel goed met Elon Musk? De man rookt wiet op camera, beschuldigt een duiker van pedofilie, tweet over het van de beurs halen van Tesla, opent zijn fabrieken terwijl dat volgens de lockdownregels niet mag, noemt zijn kind X Æ A-12, houdt vol dat de aankomende Tesla Roadster kan vliegen, en haalt nog veel meer excentrieke fratsen uit.

Elon Musk weet Tesla altijd weer in het nieuws te krijgen

Misschien geilt de man op publiciteit (wij schrijven hier per slot van rekening ook weer over). En bovendien weet Musk altijd weer knap Tesla in het nieuws te krijgen: met de bizarre presentatie van de Tesla Cybertruck, waarin het raam van de elektrische pickup kapot werd geslagen, en zijn eigen Tesla Roadster, die hij in de ruimte heeft gelanceerd.

Technoking of Tesla en Master of Coin

Hoe dan ook, nu heeft Elon Musk zichzelf min of meer in de adelstand verheven. In officiële documenten, gedeponeerd bij de SEC (Securities and Exchange Commission), geeft Musk zichzelf en financieel directeur Zach Kirkhorn nieuwe functietitels. Musk wordt Technoking of Tesla en Kirkhorn vanaf nu Master of Coin.

Heel even de rijkste man van de wereld

Normale mensen zouden we voor gek verklaren, maar omdat Musk zo rijk is, noemen we hem excentriek. Begin dit jaar was de Amerikaanse Zuid-Afrikaan met Canadees paspoort even de rijkste man van de wereld. Zijn vermogen is echter sterk afhankelijk van de beurskoers van Tesla, dus staat hij nu weer op de tweede plek, met een vermogen van zo'n 180 miljard dollar. Amazon-baas Jeff Bezos is nummer één, met net een miljardje meer.