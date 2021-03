Nieuw basismodel maakt Citroën C4 precies 4000 euro goedkoper

Maar er zit natuurlijk een addertje onder het gras, want Citroën hakt niet zomaar 4000 euro van de prijs af. De naam van de C4 PureTech 100 S&S Live verraadt het al: er is geen 130 pk beschikbaar, zoals in de PureTech 130 S&S, maar 100 pk. Het instapmodel is uitgerust met een handbak (een automaat is niet leverbaar) en krijgt onder meer airco, een 10-inch touchscreen, cruise control, DAB+ en Apple CarPlay mee. Rijhulpen zoals Active Lane Departure Warming, Active Safety Brake met voetgangerherkenning, Hill Start Assist en vermoeiheidsherkenning zijn eveneens standaard.

Volledig elektrische Citroën ë-C4

Voorlopig is het leveringsprogramma van de Citroën C4 erg overzichtelijk. Naast de PureTech 100-benzinemotor, is de Franse hatchback er ook met een PureTech 130-benzinemotor en een BlueHDi 130-turbodiesel. Die laatste is altijd uitgevoerd met een achttraps automaat. Op de PureTech 130 is die transmissie een optie. Helemaal bovenaan het Citroën C4-gamma staat de volledig elektrische Citroën ë-C4 (inderdaad, met twee hippe puntjes op de e).

Vanafprijzen Citroën C4