Duitsers rijden liever Trabant dan Tesla

Wij Nederlanders zijn dol op Tesla's. Vorig jaar er stapten ongeveer 9000 landgenoten in zo'n gloednieuwe Amerikaanse EV. Vooral de Tesla Model 3 kon op veel belangstelling rekenen. Nu is 9000 stuks lang niet gek, maar het is natuurlijk peanuts vergeleken bij de 31.000 Tesla’s die we in 2019 kochten. Alle bouwjaren bij elkaar, rijden er in Nederland nu ongeveer 50.000 Tesla’s rond. En ook in het EV-minnende Noorwegen is Tesla een bijzonder populair automerk.

'Ostalgie vs. Amerikaanse decadentie'



In Duitsland loopt het zo’n vaart nog niet. Aan de hand van de statistieken van het Duitse Kraftfahrt Bundesamt, heeft het onderzoeksinstituut CAR becijferd dat er maar zo’n 34.000 Tesla’s over Merkels wegen zoemen. Zo meldt de Duitse krant Die Welt. Dat zijn er 4000 minder dan er van de aloude Trabant bij onze oosterburen op kenteken staan: 38.000 stuks. De rokende en stinkende DDR-relikwie ging 30 jaar geleden al uit productie, maar is in Duitsland dus populairder dan de emissievrije EV uit het ‘decadente’ Amerika. Dat is wat je noemt ‘ostalgie’.

Trabants uit productie, toch in de lift



Nog opmerkelijker is dat het aantal geregistreerde Trabi’s nu ongeveer 1000 stuks hoger ligt dan een jaar geleden. Waarschijnlijk hebben een heleboel Duitsers in 2020 vrije corona-uurtjes gebruikt om hun uit Duroplast vervaardigde tweetakter weer rijklaar te maken. Overigens is Trabant niet het enige verdwenen automerk waarvan er in Duitsland meer exemplaren rondrijden dan van Tesla. Zo staan er nog zo'n 40.000 Saabs in Duitsland geregistreerd. Hoelang Trabant en Saab hun voorsprong op Tesla weten te behouden, is nog maar de vraag. Duitsers die een elektrische auto aanschaffen, hebben recht op overheidssubsidies die kunnen oplopen tot wel 11.000 euro … In Nederland staan momenteel nog geen duizend Trabantjes op kenteken. Saab is hier met bijna 39.000 gekentekende auto's een stuk beter vertegenwoordigd.