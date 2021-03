Kia EV6: Dit is de elektrische Hyundai Ioniq 5, maar dan van Kia

De Kia EV6 deelt zijn E-GMP-platform met de Hyundai Ioniq 5. Hij zal de eerste auto worden met Kia's nieuwe designtaal. De teaserfoto's geven nog weinig weg, maar laten wel een extreem lage neus zien, een elegant silhouet en bijzonder vormgegeven achterlichten, die vanuit de wielkasten om de kofferklep krullen. De weinig creatieve typeaanduiding 'EV met een cijfer' gaan we terugzien op alle toekomstige elektrische auto's van Kia.

Kia EV6 met Hyundai Ioniq 5-techniek

We gaan ervan uit dat de Kia EV6 zijn onderhuidse techniek deelt met de Hyundai Ioniq 5 en dat belooft veel goeds, vooral op het gebied van laadsnelheid. Het systeemvoltage van de Ioniq 5 ligt op 800 volt, waarmee hij een laadsnelheid kan bereiken van 220 kW. Ter vergelijking: de Volkswagen ID.4 komt tot 125 kW en de Nissan Ariya tot 130 kW. Aan de juiste laadpaal is de Ioniq 5 al na 18 minuten weer bijna vol.

Elektrische actieradius tot 500 kilometer

Het E-GMP-platform van Hyundai lijkt als twee druppels water op het MEB-platform dat Volkswagen gebruikt voor de ID-modellen. Een accupakket in de vorm van een tafelblad ligt tussen de voor- en achterwielen en er is plaats voor één of twee elektromotoren (achterwielaandrijving of 4WD). Je kunt kiezen uit twee batterijen: 58 kWh (actieradius: ca. 400 km) en 72,6 kWh (ca. 500 km).

Met één of twee elektromotoren

De goedkoopste versie van de Ioniq 5 heeft één motor, is 170 pk en 350 Nm sterk, gaat van 0 naar 100 in 8,5 seconden en heeft een batterij van 58 kWh. Het topmodel met de grote accu, twee elektromotoren en vierwielaandrijving levert circa 300 pk en exact 605 Nm en klaart de sprint naar 100 km/h in slechts 5,2 seconden. De topsnelheid van elke Ioniq 5 is begrensd op 185 km/h.