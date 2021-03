Heb je een elektrische Hyundai Kona of Ioniq? Dan moet-ie terug naar de garage

In Nederland heeft de wereldwijde terugroepactie betrekking op 6208 auto's die zijn gebouwd tussen 4 mei 2018 en 2 maart 2020: 5436 van het type Hyundai Kona Electric en 772 van het type Hyundai Ioniq Electric. Volgens de Hyundai-importeur gaat het om een vrijwillige terugroepactie. Eerder kregen dezelfde elektrische auto's van Hyundai al een software-update aan het batterijmanagementsysteem, maar die maatregel was niet voldoende kennelijk.

Duurste terugroepactie in de geschiedenis

Er zijn in totaal vijftien gevallen bekend van Hyundai-batterijen die vlam hebben gevat. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens Hyundai ligt de oorzaak bij een productiefout van LG, dat de batterijen voor de Kona Electric en Ioniq Electric maakt. LG probeerde de schuld eerst bij Hyundai neer te leggen, maar heeft nu toch een overeenkomst met zijn opdrachtgever gesloten om het grootste deel van de terugroepkosten te betalen. Want de wereldwijde actie kost Hyundai meer dan 750 miljoen euro, waarmee het de duurste terugroepactie ooit is.

Brandende elektrische auto moeilijk te blussen

Brandstofauto's kunnen ook in vlammen opgaan, maar brand in een elektrische auto is veel problematischer. Een lithium-ion-batterij brandt namelijk extreem snel, extreem heet en kan moeilijk worden geblust (het bluswater is lastig bij de cellen van de batterij te krijgen). Een brandende EV moet momenteel ruim een week in water worden ondergedompeld om hem helemaal te kunnen blussen. De brandweer gebruikt daar bijvoorbeeld een open container voor.