"Investeren in mobiliteit is onmisbaar voor de woningbouwopgave, versterkt onze economie, draagt bij aan een beter klimaat en maakt het mogelijk om maatschappelijk mee te doen", zegt Frits van Bruggen, de voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. "Om het komende kabinet een handje te helpen, hebben we alvast met onze eigen coalitie van vijfentwintig partijen een mobiliteitsparagraaf geschreven voor het Regeerakkoord.”

Per jaar 3 miljard euro extra naar mobiliteit

Volgens Van Bruggen bungelt Nederland in de Europese middenmoot, met minder investeringen in mobiliteit als percentage van het BBP dan Polen en Bulgarije. Tot 2040 moet er 3 miljard euro per jaar extra naar mobiliteit, vindt de Mobiliteitsalliantie. Om Nederland aantrekkelijk te maken voor bedrijven, maar ook om bestaande achterstanden in onderhoud aan wegen en spoor weg te werken.

Mobiliteitsalliantie heeft een plan met zeven punten

De Mobiliteitsalliantie heeft een plan met zeven punten opgesteld, met daarin onder meer flexibelere werk-, school- en reistijden, de aanpak van knelpunten op de weg, investeringen in verkeersveiligheid, én het invoeren van betalen naar gebruik. Oftewel, rekeningrijden. Dat zou volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zorgen voor minder files én minder uitstoot.

Kilometerheffing van 7 of 6 cent per kilometer

In de verkiezingsprogramma's van diverse partijen komen plannen voor om de wegenbelasting (MRB) af te schaffen (of verlagen) en daarvoor in de plaats een kilometerheffing in te stellen. D66 en de PvdA willen bijvoorbeeld een tarief van 7 cent per kilometer, volgens GroenLinks moet het 6 cent zijn. Het CDA en de VVD willen een kilometerheffing alleen voor elektrische auto's.

Rekeningrijden duur voor forenzen en de overheid

Voor mensen die weinig rijden, is een kilometerheffing goed nieuws. De pijn komt te liggen bij forenzen die dagelijks veel kilometers moeten maken om op kantoor te komen. Een nadeel van betalen naar gebruik is dat het ook voor de overheid duur is. Het is immers een stuk ingewikkelder om bij te houden dan een relatief simpel systeem als het innen van de huidige MRB.