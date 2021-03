Hoewel, die subsidie is al sinds begin januari helemaal op. Particulieren die een elektrische auto met 4000 euro subsidie willen kopen, moeten tot 1 januari 2022 wachten. Maar dan komt de nieuwe Volkswagen ID.4 met 52 kWh-batterij dus in aanmerking, want zijn vanafprijs ligt over de 45.000 euro. Hij kost om precies te zijn 40.690 euro. En dat betekent dat de ID.4 ook voor zakelijke rijders weer een stukje aantrekkelijker is geworden. De lage bijtelling van 12 procent geldt immers over de eerste 40.000 euro. Daarboven ligt het percentage op 21 procent.

Elektrische Volkswagen ID.4 52 kWh laadt met 100 kW

De bestaande Volkswagen ID.4 met 77 kWh-accu heeft een vermogen van 204 pk en komt maximaal 521 kilometer ver. Op het 52 kWh-model zakt die actieradius tot maximaal 344 kilometer. De nieuwe instapper is er in twee vermogensvarianten: 148 pk en 170 pk (meerprijs: 1500 euro). Beide mogen een aanhanger trekken tot een gewicht van 1000 kilo. Opladen gaat met een snelheid tot 100 kW. De 77 kWh-versie halen aan de snellader 125 kW.

Volkswagen ID.4 52 kWh in twee uitrustingsniveaus

De Volkswagen ID.4 52 kWh City kost 40.690 euro, staat op 18-inch lichtmetalen wielen en is standaard uitgerust met het Comfort-pakket (2-zone automatische airco, stuur- en voorstoelverwarming) en Multimedia-pakket (Discover Pro-infotainmentsysteem). Het twee uitrustingsniveau heet Style en kost 44.990 euro. Als extra opties biedt die 3-zone automatische airco, een variabele laadvloer, velours bekleding, sfeerverlichting, led-achterlichten en led-matrix-koplampen, een achteruitrijcamera en keyless entry en go.